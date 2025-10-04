Расследования

В Волжском жестко повязали 34-летнего куратора дропперов

Расследования 04.10.2025 13:42
0
04.10.2025 13:42




В Волжском задержали ранее судимого 34-летнего жителя, подозреваемого в участии в преступной схеме по обману граждан. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина выполнял роль так называемого «дроповода» в мошеннической схеме.

Его сообщники осуществляли массовый обзвон граждан и под различными предлогами убеждали их переводить денежные средства на банковские счета. Задержанный как раз курировал деятельность «дропов», которые в различных банках открывали счета, через которые впоследствии и проходили транзакции денежных средств, полученных мошенническим путем.

Волжанин подбирал «дропов» среди  знакомых и через объявления в мессенджере. Затем они передавали задержанному в управление открытые на них счета. В дальнейшем «дроповод» контролировал поступления денег на данные банковские счета и, забирая свой процент, обналичивал и переводил денежные средства сообщникам.

Через подконтрольные фигуранту счета прошло более 10 млн. рублей, полученных преступным путем. Мужчину задержали в его квартире. Судя по его виду, он не ожидал визита сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и бойцов Росгвардии.

В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейскими изъяты мобильные телефоны, системный блок, 25 банковских карт и 25 сим-карт.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 14:28
Расследования 03.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 13:34
Расследования 03.10.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 12:41
Расследования 03.10.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 11:07
Расследования 03.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 20:50
Расследования 02.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 20:16
Расследования 02.10.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 18:44
Расследования 02.10.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 17:08
Расследования 02.10.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 16:40
Расследования 02.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 13:32
Расследования 02.10.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 12:43
Расследования 02.10.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 11:26
Расследования 02.10.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 08:59
Расследования 02.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 06:11
Расследования 02.10.2025 06:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Из волгоградской больницы №25 выписали двоих пострадавших в пожаре детейСмотреть фотографии
15:23
В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
14:40
Сына Тины Канделаки впечатлил экстрим-аттракцион в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:11
В Дзержинском районе Волгограда меняют ветхую трубуСмотреть фотографии
14:06
Андрей Бочаров посетил мемориал «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:42
В Волжском жестко повязали 34-летнего куратора дропперовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Эпидемия XXI века? Волгоградский врач-психиатр рассказала о приросте пациентов с паническими атакамиСмотреть фотографии
13:16
Андрей Бочаров проинспектировал благоустроенный сквер на проспекте МеталлурговСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде среди бела дня вспыхнул автомобильСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде китайский самосвал насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
11:18
Легендарному футболисту «Ротора» Валерию Есипову исполнилось 54 годаСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на Р-228 погиб пассажир ГазелиСмотреть фотографии
10:34
«По-русски плохо говорю»: под Волгоградом иностранец пытался подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В ФАС рассчитали максимальные тарифы на свет для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 4 октября ограничили доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом в ДТП погибла 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:47
Премией Минкульта отметили Волгоградскую область и волгоградский музейСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде пристраивают осиротившего минипигаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: силы ПВО сбили 16 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:57
Бочаров: в Кумылженском районе тушат траву после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:12
В Волгограде четверо водителей лишились авто из-за отсутствия регистрацииСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
Пассажиры рейса «Волгоград-Санкт-Петербург» провели ночь в аэропортуСмотреть фотографии
05:37
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области почти 6 часовСмотреть фотографии
22:49
Волгоградцев предупредили о беспилотной опасности вечером 3 октябряСмотреть фотографии
22:12
Гандболистки «Динамо-Синары» уступили ЦСКА в МосквеСмотреть фотографии
21:23
«У семи нянек…»: в Волгограде зловонное болото на ул. Ткачёва продолжает поглощать двор МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
21:01
Десять СНТ на острове Сарпинском обвинили в «краже» воды из ВолгиСмотреть фотографии
20:30
«Слишком далеки от народа»: волгоградцы раскритиковали идею депутатов ГД о переносе уроков в школеСмотреть фотографии
19:53
РПН изучает воздух из-за крупного пожара на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Фермер подарил ЦПКиО 300-килограмммовую тыкву-рекордсменкуСмотреть фотографии
 