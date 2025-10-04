В Волжском жестко повязали 34-летнего куратора дропперов











В Волжском задержали ранее судимого 34-летнего жителя, подозреваемого в участии в преступной схеме по обману граждан. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина выполнял роль так называемого «дроповода» в мошеннической схеме.

Его сообщники осуществляли массовый обзвон граждан и под различными предлогами убеждали их переводить денежные средства на банковские счета. Задержанный как раз курировал деятельность «дропов», которые в различных банках открывали счета, через которые впоследствии и проходили транзакции денежных средств, полученных мошенническим путем.



Волжанин подбирал «дропов» среди знакомых и через объявления в мессенджере. Затем они передавали задержанному в управление открытые на них счета. В дальнейшем «дроповод» контролировал поступления денег на данные банковские счета и, забирая свой процент, обналичивал и переводил денежные средства сообщникам.



Через подконтрольные фигуранту счета прошло более 10 млн. рублей, полученных преступным путем. Мужчину задержали в его квартире. Судя по его виду, он не ожидал визита сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и бойцов Росгвардии.



В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейскими изъяты мобильные телефоны, системный блок, 25 банковских карт и 25 сим-карт.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области





