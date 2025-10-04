Опасные таблетки изымут из волгоградских аптек





Опасные таблетки изымут из оборота в аптеках и учреждениях здравоохранения всех регионов России, в том числе в Волгоградской области. Росздравнадзор РФ издал накануне, 3 октября, соответствующий приказ.

Сообщается, что такое решение приняло АО «Нижфарм», которое выпускает «Бисакодил-Хемофарм». В лекарстве от запора применялись компоненты производства Боснии и Герцоговины и Сербии. Однако выяснилось, что определенная серия таблеток не соответствует показателям по родственным примесям.



Территориальное управление Росздравнадзора проконтролируют процесс отзыва лекарства и принятые меры, направленные на устранение угрозы причинения вреда жизни и здоровью гражданам.



