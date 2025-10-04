Расследования

Опасные таблетки изымут из волгоградских аптек

Расследования 04.10.2025 21:37
0
04.10.2025 21:37


Опасные таблетки изымут из оборота в аптеках и учреждениях здравоохранения всех регионов России, в том числе в Волгоградской области. Росздравнадзор РФ издал накануне, 3 октября, соответствующий приказ.

Сообщается, что такое решение приняло АО «Нижфарм», которое выпускает «Бисакодил-Хемофарм». В лекарстве от запора применялись  компоненты производства Боснии и Герцоговины и Сербии. Однако выяснилось, что определенная серия таблеток не соответствует показателям по родственным примесям.

Территориальное управление Росздравнадзора проконтролируют процесс отзыва лекарства и принятые меры, направленные на устранение угрозы причинения вреда жизни и здоровью гражданам.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.10.2025 20:06
Расследования 04.10.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 19:41
Расследования 04.10.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 13:42
Расследования 04.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 14:28
Расследования 03.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 13:34
Расследования 03.10.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 12:41
Расследования 03.10.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 11:07
Расследования 03.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 20:50
Расследования 02.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 20:16
Расследования 02.10.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 18:44
Расследования 02.10.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 17:08
Расследования 02.10.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 16:40
Расследования 02.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 13:32
Расследования 02.10.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 12:43
Расследования 02.10.2025 12:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Опасные таблетки изымут из волгоградских аптекСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский «Ротор» 5 октября сыграет с «Нефтехимиком» в гостяхСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»Смотреть фотографии
20:06
В Волгоградской области насмерть сбили ночного велосипедистаСмотреть фотографии
19:41
В Волжском школьница обчистила свой дом по указке мошенниковСмотреть фотографии
18:43
«Никуда так не бежала, как в школу»: учитель рассказала, что уже полвека заставляет ее любить свою профессиюСмотреть фотографии
18:14
Троих застуканных с поличным оштрафовали за сброс стройотходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:50
460 волгоградских курсантов приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:09
Смог от двух крупных пожаров накрыл три района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Спартак-Волгоград» проиграл «КОС-Синтезу» в матче за Суперкубок России по водному полоСмотреть фотографии
16:35
В воздухе нашли опасные вещества после пожара на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
Из волгоградской больницы №25 выписали двоих пострадавших в пожаре детейСмотреть фотографии
15:23
В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
14:40
Сына Тины Канделаки впечатлил экстрим-аттракцион в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:11
В Дзержинском районе Волгограда меняют ветхую трубуСмотреть фотографии
14:06
Андрей Бочаров посетил мемориал «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:42
В Волжском жестко повязали 34-летнего куратора дропперовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Эпидемия XXI века? Волгоградский врач-психиатр рассказала о приросте пациентов с паническими атакамиСмотреть фотографии
13:16
Андрей Бочаров проинспектировал благоустроенный сквер на проспекте МеталлурговСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде среди бела дня вспыхнул автомобильСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде китайский самосвал насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
11:18
Легендарному футболисту «Ротора» Валерию Есипову исполнилось 54 годаСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на Р-228 погиб пассажир ГазелиСмотреть фотографии
10:34
«По-русски плохо говорю»: под Волгоградом иностранец пытался подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В ФАС рассчитали максимальные тарифы на свет для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 4 октября ограничили доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом в ДТП погибла 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:47
Премией Минкульта отметили Волгоградскую область и волгоградский музейСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде пристраивают осиротившего минипигаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: силы ПВО сбили 16 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 