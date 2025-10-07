Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетах

Телеком 07.10.2025 11:03 Реклама
0
07.10.2025 11:03 Реклама
Ко Дню учителя Билайн узнал, какими образовательными приложениями клиенты пользовались во время отпуска. Анализ обезличенных данных роумеров – клиентов Билайн, которые путешествовали по России – показал, что в сравнении с 2024 годом трафик вырос на онлайн-университеты, сервисы для чтения книг и приложения для видеоконференций.
На 40% выросла популярность онлайн-университетов – сервисов, предоставляющих возможность погрузиться в новую для себя сферу или даже обрести новую профессию. Время в таких приложениях также значительно увеличилось: клиенты Билайн этим летом в них проводили в два раза больше времени, чем в 2024.
Наиболее популярной категорией по объему трафика оказались сервисы с книгами. В среднем каждый пользователь скачал за лето около 5 гигабайт книг для чтения и прослушивания. Этот вид досуга оказался в приоритете у клиентов Билайн старше 40 лет – им занимались 56% взрослых путешественников по России. А вот у молодежи больше были популярны нейросети (у 62%) и сервисы для изучения иностранных языков (у 61%).
По количеству уделенного времени также лидирует чтение – ему каждый отпускник за лето уделил в среднем около 45 часов. На втором месте оказалось обучение в онлайн-университетах (почти 37 часов), а на третьем – сервисы видеоконференций, которые часто используются для общения с репетиторами (16 часов).
Оператор усиливает и расширяет мобильную сеть, чтобы его клиенты могли находить время на образование в любом месте. В 2025 году Билайн ускорил мобильный интернет на 3-х федеральных трассах, которые ведут из Волгограда в Москву и другие регионы. Это трассы Р-22 «Каспий», А260 «Волгоград- Луганск», Р228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Благодаря этому как местные жители, так и путешественники могут заниматься самообразованием в интернете практически из любой точки страны.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru. erid: 2VSb5yHqR61
г. Москва, ОГРН 1027700166636
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облаке10.10.2025 09:17 Реклама
Телеком 10.10.2025 09:17 Реклама
Успеть за 60 секунд: Wink.ru запустил короткие вертикальные сериалы для просмотра в дороге09.10.2025 14:43 Реклама
Телеком 09.10.2025 14:43 Реклама
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской области09.10.2025 12:31 Реклама
Телеком 09.10.2025 12:31 Реклама
Волгоградцы продолжают хранить верность винтажным телефонам08.10.2025 14:52
Телеком 08.10.2025 14:52
Как поведение превращается в данные: представлен инструмент для оценки финансовых рисков08.10.2025 12:29
Телеком 08.10.2025 12:29
Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи06.10.2025 13:04 Реклама
Телеком 06.10.2025 13:04 Реклама
«Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита06.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 06.10.2025 10:18 Реклама
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»03.10.2025 10:16 Реклама
Телеком 03.10.2025 10:16 Реклама
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник02.10.2025 14:11 Реклама
Телеком 02.10.2025 14:11 Реклама
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса02.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 02.10.2025 10:18 Реклама
На девять девчонок – десять ребят: «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета01.10.2025 11:24 Реклама
Телеком 01.10.2025 11:24 Реклама
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий30.09.2025 16:32 Реклама
Телеком 30.09.2025 16:32 Реклама
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страны30.09.2025 12:46 Реклама
Телеком 30.09.2025 12:46 Реклама
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угроз29.09.2025 17:22 Реклама
Телеком 29.09.2025 17:22 Реклама
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – Билайн29.09.2025 15:26 Реклама
Телеком 29.09.2025 15:26 Реклама