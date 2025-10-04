Расследования

«По-русски плохо говорю»: под Волгоградом иностранец пытался подкупить полицейского

Расследования 04.10.2025 10:34
В Волгоградской области полицейские задержали подозреваемого в совершении коррупционного преступления. 30 сентября в Калачевском районе Волгоградской области наряд ДПС Госавтоинспекции районного отдела полиции для плановой проверки остановил Chevrolet, за рулем которого оказался 32-летний иностранец.  

Оказалось, мужчина нарушил миграционное законодательство. Чтобы избежать ответственности, он пытался дать взятку инспектору.

Несмотря на предупреждения об ответственности, он стоял на своем. Сотрудник Госавтоинспекции сообщил о данном факте вышестоящему руководству, и мужчина был задержан полицейскими.

Все диалоги с иностранцем снимались на видео. Когда мужчина понял, в какую историю попал, он пытался оправдаться тем, что плохо знает русский язык и не понял, когда его предупреждали о последствиях подкупа стража порядка.

Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, теперь задержанному предстоит ответить не только за нарушение миграционного законодательства, но и за покушение на мелкое взяточничество.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

