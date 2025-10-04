В Волжском школьница обчистила свой дом по указке мошенников





15-летняя школьница стала очередной жертвой телефонных аферистов. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, юной волжанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Аферист убедил школьницу в необходимости «декларирования» всех ценностей и денежных средств, находящихся дома.

Ничего не сказав родителям, девочка собрала все хранившиеся в доме деньги, а также ювелирные украшения и отправила через службу курьерской доставки на указанный мошенником адрес.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ищет участников этой схемы.



Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми и напоминают, что ни полицейские, ни работники банков или государственных служб не запрашивают по телефону персональные данные и не просят передать деньги и ценности для «спасения» или «проверки».



Слова триггеры, которые должны насторожить: «задекларировать деньги», «срочно перевести на безопасный счет», «передать инкассатору», «ваши финансы под угрозой», «сдайте деньги на проверку». Эти фразы мошенники используют чаще всего!



