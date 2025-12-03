Телеком

В Волгоградской области инвестиции в кибербезопасность выросли в 2,6 раза

В Волгоградской области в  2025 году бизнес  увеличил инвестиции в цифровую безопасность. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные аналитиков, спрос на киберзащиту вырос в регионе в 2,6 раза, на 50% увеличилось использование сервисов видеонаблюдения.

По словам директора МТС в Волгоградской области Натальи Сахаровой, в данном случае речь идет не только об общероссийской тенденции. Здесь также уместно говорить и о специфической потребности региона. Значительная часть экономики Волгоградской области (включая производства АПК, логистику, торговлю и др.) давно зависит от устойчивости цифровых процессов и информационной инфраструктуры. Волгоградские компании активно переходят на защищенные каналы связи, внедряют многофакторную аутентификацию, используют Anti-DDoS и Antibot-решения, переводят инфраструктуру под централизованный мониторинг SOC. 

С начала 2025 года спрос на перечисленные сервисы вырос в Волгоградской области на 160%, а подключение видеонаблюдения и удаленного мониторинга объектов – почти на 50%. Обеспечивая кибербезопасность, волгоградский бизнес, по словам Сахаровой, минимизирует таким образом риски простоев, утечек данных и сбоев сервисов. Примечательно, что выбор волгоградцы делают в пользу отечественных платформ с госсертификацией, включая решения видеокоммуникаций.

– Рост цифровой защиты в регионе обусловлен и ростом самих угроз. Только за третий квартал 2025 года сервисы Anti-DDoS направления RED Security зафиксировали и отразили более 50 тысяч кибератак в России, включая Волгоградскую область. Самая длительная кибератака на Юге продолжалась свыше 72 часов. Особенно уязвимыми остаются отрасли с непрерывными циклами – агросектор, логистика, производственные предприятия, где даже кратковременная остановка систем может привести к серьезным убыткам. Чаще всего кибератаки происходят ночью: хакеры обрушивают на сайты компании поток «пустых» запросов, из-за чего перестают работать онлайн-витрины, личные кабинеты и сервисы доставки. Нередко угрозой становится и человеческий фактор, фишинговое письмо может заблокировать доступ ко всей внутренней инфраструктуре, – комментирует Наталья Сахарова. 

Задумываясь об обеспечении видеонаблюдения на объектах, волгоградцы чаще выбирают системы с интеллектуальной аналитикой, способные оперативно выявлять первые признаки возгорания, распознают попытки проникновения или вандализма, определяют номера автомобилей, фиксируют оставленные предметы и помогают оптимизировать работу персонала. Регулярно такие системы предотвращают ущерб на сотни тысяч рублей в Волгоградской области. 

По оценке Натальи Сахаровой, волгоградский бизнес становится заметно более зрелым в подходах к цифровизации, так как технологии внедряются не в угоду модным тенденциям, а осознанно – для реального повышения устойчивости. Волгоградская область движется к модели «умной и защищенной инфраструктуры», где наблюдение в реальном времени, предиктивная аналитика и устойчивые цифровые процессы становятся основой конкурентоспособности региональной экономики.

Лента новостей

17:53
Не пожар, а убийство: 17-летний волгоградец избил и заживо сжег 60-летнюю соседкуСмотреть фотографии
17:23
Врачи спасли волгоградца с застрявшим в лице гарпуномСмотреть фотографии
17:10
Roblox всё? Роскомнадзор заблокировал популярную среди подростков игруСмотреть фотографии
17:05
Дед Мороз явится волгоградцам волгоградцам в первую субботу декабряСмотреть фотографии
16:44
Застройка промзон и «кольцевание» продольных: в Волгограде депутаты одобрили новый генпланСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области инвестиции в кибербезопасность выросли в 2,6 разаСмотреть фотографии
15:52
В России каждая вторая компания выбирает телеком-операторов в качестве партнёровСмотреть фотографии
15:49
В Котово устранили утечку газа на ул. ЧапаеваСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде пожар на ул. Козловской локализован на площади 180 кв. метровСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде назначен новый глава облкомказачестваСмотреть фотографии
15:32
20 лет «активизма»: что известно об уголовном деле волгоградского блогера УльяноваСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар в частном секторе на ул. КозловскойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Котово произошла утечка газа: отключены соцобъекты и домаСмотреть фотографии
14:00
Блогер Алексей Ульянов госпитализирован после задержания в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом вынесли приговор разбойнику за нападение на сотрудницу добывающей компанииСмотреть фотографии
13:06
Волгоградское УФАС обнаружило в мессенджере запретную рекламу сушиСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области газифицируют хутор ТормосинСмотреть фотографии
12:13
День матери на Гремячинском ГОКе: праздник тепла, любви и семейных традицийСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золотуСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СКСмотреть фотографии
11:40
В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферыСмотреть фотографии
11:20
Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГОСмотреть фотографии
11:07
Волгоградку лишили пенсии из-за фейкового долга за вывоз ТКОСмотреть фотографии
11:02
Двое волгоградцев хранили в квартирах сим-боксы и виртуальные станции для мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Грузовой состав заблокировал на путях поезд Грозный-Волгоград и электричкуСмотреть фотографии
10:16
«По форме черепа можно восстановить весь портрет»: как поисковики возвращают имена погибшим защитникам СталинградаСмотреть фотографии
10:08
Волгоградцы пожаловались на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
09:59
Осужденный за убийство многодетной волгоградки Пак обжаловал 11 лет «строгача»Смотреть фотографии
 