



В Волгоградской области в 2025 году бизнес увеличил инвестиции в цифровую безопасность. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные аналитиков, спрос на киберзащиту вырос в регионе в 2,6 раза, на 50% увеличилось использование сервисов видеонаблюдения.

По словам директора МТС в Волгоградской области Натальи Сахаровой, в данном случае речь идет не только об общероссийской тенденции. Здесь также уместно говорить и о специфической потребности региона. Значительная часть экономики Волгоградской области (включая производства АПК, логистику, торговлю и др.) давно зависит от устойчивости цифровых процессов и информационной инфраструктуры. Волгоградские компании активно переходят на защищенные каналы связи, внедряют многофакторную аутентификацию, используют Anti-DDoS и Antibot-решения, переводят инфраструктуру под централизованный мониторинг SOC.

С начала 2025 года спрос на перечисленные сервисы вырос в Волгоградской области на 160%, а подключение видеонаблюдения и удаленного мониторинга объектов – почти на 50%. Обеспечивая кибербезопасность, волгоградский бизнес, по словам Сахаровой, минимизирует таким образом риски простоев, утечек данных и сбоев сервисов. Примечательно, что выбор волгоградцы делают в пользу отечественных платформ с госсертификацией, включая решения видеокоммуникаций.

– Рост цифровой защиты в регионе обусловлен и ростом самих угроз. Только за третий квартал 2025 года сервисы Anti-DDoS направления RED Security зафиксировали и отразили более 50 тысяч кибератак в России, включая Волгоградскую область. Самая длительная кибератака на Юге продолжалась свыше 72 часов. Особенно уязвимыми остаются отрасли с непрерывными циклами – агросектор, логистика, производственные предприятия, где даже кратковременная остановка систем может привести к серьезным убыткам. Чаще всего кибератаки происходят ночью: хакеры обрушивают на сайты компании поток «пустых» запросов, из-за чего перестают работать онлайн-витрины, личные кабинеты и сервисы доставки. Нередко угрозой становится и человеческий фактор, фишинговое письмо может заблокировать доступ ко всей внутренней инфраструктуре, – комментирует Наталья Сахарова.

Задумываясь об обеспечении видеонаблюдения на объектах, волгоградцы чаще выбирают системы с интеллектуальной аналитикой, способные оперативно выявлять первые признаки возгорания, распознают попытки проникновения или вандализма, определяют номера автомобилей, фиксируют оставленные предметы и помогают оптимизировать работу персонала. Регулярно такие системы предотвращают ущерб на сотни тысяч рублей в Волгоградской области.

По оценке Натальи Сахаровой, волгоградский бизнес становится заметно более зрелым в подходах к цифровизации, так как технологии внедряются не в угоду модным тенденциям, а осознанно – для реального повышения устойчивости. Волгоградская область движется к модели «умной и защищенной инфраструктуры», где наблюдение в реальном времени, предиктивная аналитика и устойчивые цифровые процессы становятся основой конкурентоспособности региональной экономики.