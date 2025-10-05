Общество

Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подарки

Общество 05.10.2025 15:35
05.10.2025 15:35


Волгоградским учителям, получившим подарки дороже 3 тысяч рублей, могут грозить дисциплинарные санкции. Подарок же за хорошую оценку уже расценивается как взятка, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По мнению члена комиссии, многие родители и ученики действительно хотят искренне отблагодарить своего педагога, однако важно соблюдать определенные правила. За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учителю могут вынести дисциплинарное взыскание в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ. Это может быть замечание, выговор или увольнение.

Кроме того, преподавателям также может грозить  статья 575 Гражданского кодекса РФ. Она гласит, что работникам образовательных организаций «не допускается дарение, за исключением обычных подарков стоимостью до трех тысяч рублей». Машаров уточняет, что это может быть цветы, конфеты, чай, кофе или другие небольшие презенты. 

Если же презент имеет стоимость больше, то в иных случаях он может расцениваться как взятка. В этом случае ответственность несут обе стороны — даритель и получатель.

