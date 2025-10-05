Происшествия

В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожар

В главном управлении МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности по ликвидации крупного ландшафтного пожара на территории Среднеахтубинского района. По информации спасателей, огонь вот уже несколько часов бушует из-за возгорания сухой растительности.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:50. Горит трава на площади 1000 кв.м. Подразделения на месте, производят тушение, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, что клубы черного дыма виднелись сразу с нескольких районов города. 

Фото: архив V102.RU

Лента новостей

19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
Камыш разгорелся вдоль ж/д путей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Пыльная буря из Калмыкии надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде поздравили с 101-летием фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
10:50
Эксперт назвала пять причин для смены школы перед ЕГЭСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель «четырнадцатой» отправил пешехода в больницуСмотреть фотографии
09:47
В Волжском появилась профессиональная скейт-площадка для соревнованийСмотреть фотографии
09:10
В МВД посоветовали волгоградцам не разбрасываться своими ФИОСмотреть фотографии
08:35
Мошенники придумали очередную схему с «новым налогом»Смотреть фотографии
08:00
«Больше улыбайтесь. На лице будет меньше морщин»: 99-летний ветеран войны - о любви к жизни и секретах долголетияСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Минобороны за ночь сбило 32 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области новая неделя начнется с дождливой погодыСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выставили на аукцион бывший пост ДПССмотреть фотографии
21:37
Опасные таблетки изымут из волгоградских аптекСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский «Ротор» 5 октября сыграет с «Нефтехимиком» в гостяхСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»Смотреть фотографии
20:06
В Волгоградской области насмерть сбили ночного велосипедистаСмотреть фотографии
 