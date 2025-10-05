В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожар





В главном управлении МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности по ликвидации крупного ландшафтного пожара на территории Среднеахтубинского района. По информации спасателей, огонь вот уже несколько часов бушует из-за возгорания сухой растительности.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:50. Горит трава на площади 1000 кв.м. Подразделения на месте, производят тушение, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, что клубы черного дыма виднелись сразу с нескольких районов города.

Фото: архив V102.RU