В Волгограде поздравили с 101-летием фронтовика Евгения Рогова

Общество 05.10.2025 11:20
Сегодня, 5 октября, мэр Волгограда Владимир Марченко в телефонной беседе поздравил с 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евгения Рогова. 

После окончания 10-го класса Евгения Рогова призвали в армию. Он оборонял Сталинград, сражался на Южном фронте. После войны поступил в Сталинградский сельскохозяйственный институт, а после окончания там же преподавал. За годы работы он опубликовал  свыше 80 научных работ, посвященных животноводству.

За свои боевые заслуги Рогов является кавалером ордена Отечественной войны I степени, ордена Красного Знамени, награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами. В честь ветерана в 2023 году в Волгограде в годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом был назван новый участок Первой продольной магистрали от ул. М.Загорулько до выезда на ул. З.Маресевой.

Мэр пожелал Евгению Федоровичу крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и активного долголетия.

Фото: администрация Волгограда

