Общество

Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»

04.10.2025 20:58
0
04.10.2025 20:58


Воду со странным содержимым проверят во Фролово. По данным ресурсоснабжающей организации, Роспотребнадзор отобрал пробы для проверки ее качества и соответствия установленным нормам.

Напомним, как сообщало V102.RU, недавно жители Фролово Волгоградской области поделились в соцсетях шокирующими кадрами с червями и странными существами, похожими то ли на червей, то ли на личинок. Среди «живности» выделялось нечто, смахивающее на головастика. Воду с  «мясом», как утверждают фроловчане, выложившие этот ролик, набрали в уличной колонке, расположенной на улице Московская.

При этом воду из уличных колонок фроловчане, у которых нет централизованного водопровода,  используют для приготовления пищи и других бытовых нужд.

