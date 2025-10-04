Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»





Воду со странным содержимым проверят во Фролово. По данным ресурсоснабжающей организации, Роспотребнадзор отобрал пробы для проверки ее качества и соответствия установленным нормам.

Напомним, как сообщало V102.RU, недавно жители Фролово Волгоградской области поделились в соцсетях шокирующими кадрами с червями и странными существами, похожими то ли на червей, то ли на личинок. Среди «живности» выделялось нечто, смахивающее на головастика. Воду с «мясом», как утверждают фроловчане, выложившие этот ролик, набрали в уличной колонке, расположенной на улице Московская.

При этом воду из уличных колонок фроловчане, у которых нет централизованного водопровода, используют для приготовления пищи и других бытовых нужд.



