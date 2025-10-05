В Волгоградской области новая неделя начнется с дождливой погоды





В Волгограде и области на предстоящей неделе синоптики пообещали дождливую погоду. Как рассказали в Волгоградском ЦГМС, в регионе ожидаются кратковременные дожди.

- 6 октября днем в отдельных районах небольшие и кратковременные дожди. Днем юго-западный ветер с порывами до 6-11 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +16...+21º, - рассказали синоптики.

Уже во вторник, 7 октября, ожидается день без существенных осадков и температурой воздуха до +18...+23º.

