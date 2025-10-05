Мошенники придумали очередную схему с «новым налогом»





Мошенники придумали новую схему для обмана россиян с рассылкой от имени банков о новом налоге. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на МВД.

В письме злоумышленники от имени банка сообщают, что на счете гражданина скоро будет списан новый налог. Далее ему предлагается отказаться от его уплаты, подписав заявление на отказ от платежей. В противном случае, как обещают авторы письма, начнутся ежемесячные перечисления в бюджет десятков тысяч рублей.

В письме находится фейковая ссылка на поддельный сайт банка, где предлагается указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога».

