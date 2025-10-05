Общество

Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогам

Общество 05.10.2025 11:56
Долги по налогам для волгоградцев могут привести к начислению пени и удержанию части зарплаты для погашения. Об этом рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Зампред напомнил, что физлица не позднее 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги с доходов от банковских вкладов, если проценты превышают необлагаемый лимит. К примеру, налоги за 2024 год необходимо заплатить до 1 декабря 2025 года.

- Если не уплатить налог вовремя, со следующего дня после окончания срока, то есть со 2 декабря, на сумму задолженности автоматически начнет начисляться пеня. Размер пени рассчитывается по формуле и составляет 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка России за каждый календарный день просрочки, - передает слова Епишина ТАСС. 

При просрочке может  обратиться в суд для взыскания задолженности или обязать работодателя удержать часть зарплаты для погашения долга. Для удобства граждан оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или портале госуслуг, онлайн-сервисы банков по УИН или QR-коду из уведомления, а также через отделения банков и почты по бумажной квитанции.

