Волгоградцы увидят суперлуние 7 октября





В Волгогарде в ночь с 6 на 7 октября жители региона смогут увидеть суперлуние. Редкое явление произойдет в 06:48 утра по московскому времени.

- Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13 %), разница по яркости может достигать 25 % и даже больше, что обычно более чем заметно, - говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

Как уточняют ученые, сезон суперлуний продолжается обычно 3-4 полнолуния подряд. Еще большей яркости Луна достигнет в ноябре (5 числа) и декабре (4 числа), хотя речь и идет о разнице всего в 2-3 %, а последнее формальное суперлуние состоится 3 января