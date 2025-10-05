Общество

Волгоградцы увидят суперлуние 7 октября

05.10.2025
В Волгогарде в ночь с 6 на 7 октября жители региона смогут увидеть суперлуние. Редкое явление произойдет в 06:48 утра по московскому времени. 

- Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13 %), разница по яркости может достигать 25 % и даже больше, что обычно более чем заметно, - говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

Как уточняют ученые, сезон суперлуний продолжается обычно 3-4 полнолуния подряд. Еще большей яркости Луна достигнет в ноябре (5 числа) и декабре (4 числа), хотя речь и идет о разнице всего в 2-3 %, а последнее формальное суперлуние состоится 3 января

