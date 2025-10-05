Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика Рогова









Сегодня, 5 октября, губернатор Андрей Бочаров присоединился к поздравлениям с днем рождения 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Рогова.





Напомним, после окончания 10-го класса Евгения Рогова призвали в армию. Он оборонял Сталинград, сражался на Южном фронте. За свои боевые заслуги Рогов является кавалером ордена Отечественной войны I степени, ордена Красного Знамени, награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами.





В честь ветерана в 2023 году в Волгограде в годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом был назван новый участок Первой продольной магистрали от ул. М.Загорулько до выезда на ул. З.Маресевой.





Глава региона пожелал фронтовику здоровья и бодрости духа, отметил, что Евгений Фёдорович является для всех нас примером — как надо любить свою Родину, свое Отечество.





Фото: администрация Волгоградской области