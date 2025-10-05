Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО Волгограда





Сегодня, 5 октября, Центральный парк культуры и отдыха Волгограда стал площадкой для национальной выставки собак. В соревнованиях участвовали около 300 четвероногих из более 70 разнообразных пород.

Фотограф Геннадий Гуляев посетил «Чемпионат Российской Кинологической Федерации». Что из этого получилось – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Сегодня у главной сцены в парке можно было увидеть множество самых разнообразных парод: чихуахуа, пуделей, швейцарских овчарок, алабаев и многих других. Профессиональные жюри оценивали питомцев в соответствии со всеми стандартами.





Для гостей парка данное событие стало возможностью поближе познакомиться с различными породами, узнать интересные факты от их владельцев и профессиональных ветеринаров. Все желающие также смогли получить консультации у кинологов и ветеринарных специалистов по вопросам содержания и поддержания здоровья домашних животных.

























Фото: Геннадий Гуляев