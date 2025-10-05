Появились кадры момента возгорания авто на севере Волгограда

Читатели информагентства поделились видео возгорания автомобиля, которое произошло 4 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда. На кадрах видно, как легковушку за считанные минуты накрывает пламя.
Напомним, пожар произошел в одном из дворов на улице Еременко. Пожар удалось ликвидировать в 10-26 ч.
Как пояснили местные жители, автомобиль воспламенился на ходу неподалеку от дома №42. Машина на глазах водителя сгорела за считанные минуты.
К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина стало короткое замыкание в моторе.
Видео: читатели V102.RU