Происшествия

Появились кадры момента возгорания авто на севере Волгограда

Происшествия 05.10.2025 12:25
0
05.10.2025 12:25


Читатели информагентства поделились видео возгорания автомобиля, которое произошло 4 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда. На кадрах видно, как легковушку за считанные минуты накрывает пламя. 



Напомним, пожар произошел в одном из дворов на улице Еременко. Пожар удалось ликвидировать в 10-26 ч. 

Как пояснили местные жители, автомобиль воспламенился на ходу неподалеку от дома №42. Машина на глазах водителя сгорела за считанные минуты. 

К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина стало короткое замыкание в моторе.

Видео: читатели V102.RU

