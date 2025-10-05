Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недр





После вмешательства Росприроднадзора с пяти юридических лиц будет взыскана крупная сумма за осуществление безлицензионного пользование недрами.

Управлением было возбуждено дело об административном нарушении в отношении пяти юридических лиц: МУП «Попереченское», МБУ «Возрождение» Антоновского сельского поселения, МБУ «Ильменское» Ильменского сельского поселения, МУП ЖКХ «Райгороское КХ» и МУП «Жилкомхоз Суровикинский». В отношении юрлиц были установлены факты совершения административного правонарушения.





В их адрес были внесены представления об устранении правонарушений. Также ведомством были произведены расчеты ущерба, которые были нанесены объекту охраны окружающей среда на сумму в размере 1 606 436 рублей.

Однако оплата штрафа ими так и не была произведена. В связи с этим Росприроднадзор обратилось в Арбитражный суд для принудительного взыскания.

Возмещение ущерба находится на контроле управления.

