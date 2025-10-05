Общество

Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недр

Общество 05.10.2025 16:35
0
05.10.2025 16:35


После вмешательства Росприроднадзора с пяти юридических лиц будет взыскана крупная сумма за осуществление безлицензионного пользование недрами. 

Управлением было возбуждено дело об административном нарушении в отношении пяти юридических лиц: МУП «Попереченское», МБУ «Возрождение» Антоновского сельского поселения, МБУ «Ильменское» Ильменского сельского поселения, МУП ЖКХ «Райгороское КХ» и МУП «Жилкомхоз Суровикинский». В отношении юрлиц были установлены факты совершения административного правонарушения. 


В их адрес были внесены представления об устранении правонарушений. Также ведомством были произведены расчеты ущерба, которые были нанесены объекту охраны окружающей среда на сумму в размере 1 606 436 рублей. 

Однако оплата штрафа ими так и не была произведена. В связи с этим Росприроднадзор обратилось в Арбитражный суд для принудительного взыскания. 

Возмещение ущерба находится на контроле управления. 

Фото: Росприроднадзор

