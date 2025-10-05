Общество

Эксперт назвала пять причин для смены школы перед ЕГЭ

05.10.2025
В условиях подготовки к предстоящим единым государственным экзаменам смена образовательного учреждения может стать дополнительным стрессом для ребенка. Однако в случае неблагоприятной среды для подготовки к важным для вашего ребенка экзаменам смена школы может стать хорошим подспорьем для будущих результатов. 

На что необходимо обращать внимание для решения смены учебного заведения школьника, рассказала «Известиям» глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова. 

- Первая и самая частая причина — несовпадение учебной траектории с целевым вузом. Ребенку нужны, к примеру, профильная математика и физика с углублением, а в школе такого профиля нет или часов по ключевым предметам явно недостаточно. Темы проходятся избирательно или поверхностно, изменить набор предметов нельзя. В такой ситуации подготовка к требуемым предметам на уровне ЕГЭ будет низкой, - поясняет Маерова. 

Также веской причиной может стать переполненность классов и дефицит внимания. После 9-го класса часть учеников уходит в колледжи и техникумы, поэтому 10-е классы часто объединяют в один или два. В результате чего наполняемость класса растет, а эффективность обучения снижается. 

Третьим «звоночком» для смены школы может стать слабая подготовка учителей к формату ЕГЭ. Программа может быть содержательной, но не готовить к реальным процедурам экзамена. Если у вашего ребенка в школе нет регулярных работ по официальным КИМ, а также на уроках не разбираются задания, предлагаемые на экзаменах, то уже стоит задуматься. 

- Школа не публикует средние баллы выпускников по ЕГЭ, нет календаря пробников, по проверкам не дают обратной связи и конкретных рекомендаций, что исправить и как. В итоге ни родители, ни сам ученик не видят текущих пробелов в подготовке и не понимают, на какой результат реально выйти к маю, - перечисляет причины эксперт. 

Также влияет на качество подготовки небезопасная или неблагоприятная школьная среда, конфликты с одноклассниками или учителями. В таких случаях смена школы поможет сохранить психологическое здоровье и вернуться к продуктивному образованию.

Чтобы избавить от стресса при переходе в новую школу, Маерова советует это делать в начале учебного года или на стыке четверти. Кроме того, важно обсудить с новым преподавательским составом необходимые шаги по подготовке к ЕГЭ. 

