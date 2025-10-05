Чуть больше полугода отделяют знаменитого ветерана Великой Отечественной войны Александра Медкова от его сотого дня рождения. Однако своего возраста по паспорту полковник в отставке не ощущает. Смеется, что эти солидные цифры он попросту не помнит. А потому живет без оглядки на время, занимается спортом, с детской радостью реагирует на приятные мелочи и по-настоящему любит жизнь.

О своих главных правилах и секретах долголетия мужчина рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».





Идеально отглаженный парадный китель в шкафу, аккуратно сложенные стопки книг о здоровом образе жизни, небольшой спортивный уголок в углу комнаты - в каждой из этих деталей ощущается не только офицерская выправка, но и искренний, негаснущий интерес к жизни.

- Еще во время войны врач из госпиталя сказал мне по-русски: «Сынок, надо заниматься спортом. Сынок». Я думаю: «У меня папа есть, а он мне сынок!». Он видит, что я не реагирую, и как закричит: «Я тебе приказываю заниматься, иначе сдохнешь!» - в который раз вспоминает слова медика Александр Медков. – А я сдыхать-то не хочу. Вот и засело на подкорке. С тех пор я постоянно поддерживаю себя в форме.





От слов 99-летний ветеран войны быстро переходит к делу. Свою разминку он начинает с подъема гантелей и упражнений на позвоночник. А дальше – его коронные упражнения. Растягивая коврик цвета хаки, Александр Медков показывает нам стройную «березку» - поднимает ноги и без особых усилий вытягивается в струнку.

- Вот и скажите, многие смогут так в 99 лет? – улыбается он. – Можно лежать и думать в негативном ключе, а потом встать и не суметь нагнуться. И ноги даже не понесут. Это ведь убой себя, потеря всей энергии. Я на днях был в физкультурной академии, и на встрече со студентами меня спросили: «А вы правда делаете и то, и это?». Да я и больше делаю… Вместе с подругой мы занимаемся скандинавской ходьбой, проходя по 10 километров. Сначала я прохожу пять километров до памятника Рокоссовскому и, касаясь монумента, говорю: «Константин Константинович, поезжай в Варшаву, наведи порядок, а то что-то там Россию начинают щипать». Некоторые думают, что это странно, а я не стесняюсь себя. Когда после прогулки я разуваюсь и хожу по травочке, кто-то смотрит на меня с мыслью: «О, дурачок какой». Не дурачок. В нашем детстве мы бегали в одних трусиках, с босыми ногами. А сейчас ребенок только начинает ходить, его сразу же обувают. Я прошу: «Ну, разуйте вы». Нет, что ты, это ведь больно.





Рассказывая о своей жизни, которая и сейчас буквально расписана по часам, полковник в отставке не позволяет себе ни жалоб на усталость, ни разговоров о проблемах со здоровьем. Кто-то скажет, что с таким богатырским настроем дышать полной грудью действительно легче. Однако жизнь Александра Медкова не была такой уж безоблачной. Несколько лет назад мужчина пережил инсульт, и, казалось, навсегда завязал со спортом.

- И шатало, и бросало в стороны. Но я двигался. А как иначе? Жизнь – это и радости, и трудности. Все время не должно быть сладко. Где-то и погорчит немножко. Конечно, у каждого из нас свой путь. Я выбрал такой. Занимаюсь в хоре ДК Гагарина, люблю танцы. Мы с моей подругой уже три раза занимали в городе первые места, кружась в вальсе, - Александр Медков показывает висящие на стене фотографии. – Вот у фонтана танцевали. Она говорит: «Ой, наверное, фотографируют нас». А я улыбнулся: «Да и пускай. Чего ты боишься?».





О своей жизненной философии 99-летний ветеран говорит с верой в каждое слово. Он уверен, что сохранить в форме тело намного легче, чем уберечь душу от постоянного негатива и угрюмости.

- Можно угробить свое сердце, постоянно думая: «Я плохая, некрасивая, мне не везет». Человек сам себя унижает и не укрепляет организм, а потихоньку его разрушает, - убежден Александр Медков. – А потом жалуется: «Что-то тут колет, что-то там. Печеночка заболела, почки стали плохо работать, и дошло до сердца». От чего болит? Во многих случаях от отрицательных эмоций. Конечно, сразу от негатива не спрячешься. Узелок, который завязался, надо как-то развязать. Но, выстраивая в голове обмен мыслями, ты сам решаешь – думать с положительным или с отрицательным настроем. «Вот, Александр Васильевич, ты поступил неправильно. Выступил, где не нужно, обидел кого-то. А как надо? Да вот так». Это полезнее, чем заниматься обычным самобичеванием.





Разговор, в котором хочется ловить и запоминать каждое слово, прерывает телефонный звонок: «За вами приехала машина. Собирайтесь, мы вас ждем». Александр Медков кладет трубку и говорит в полушутку: «Так и живем. Просто лежать у меня точно не получится».

- Свободного времени практически нет, и от такого ритма я уже устаю. Но все же это общение доставляет мне удовольствие. Вот, например, заходит детвора: «Александр Васильевич, я вот столько раз смогу отжаться». Ну-ка, покажи. Ребята отжимаются, показывают упражнения, а я что-то подсказываю в ответ. Угощу их конфетами, и они убегают довольными. И им интересно, и мне приятно. Я ведь не ощущаю своего возраста. Не иду, а бегу. И советую людям побольше улыбаться. Улыбайтесь: мышцы включатся, и морщин на лице не будет. Смотрите, у меня нет морщин. Я молод и душой, и телом.





Надевая парадный китель и наспех оглядывая себя в зеркало, ветеран бросает на ходу: «Меня иногда спрашивают, сколько же я жить собрался? Шучу, что договорился с Богом на 105 лет. Но, если буду хорошо себя вести, то он добавит мне еще».

Фото и видео Алексея Костякова