В Советском районе Волгограда 88-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Пожилой волгоградке позвонили с неизвестного номера и попросили крупную сумму за якобы ДТП, в котором пострадали люди по вине ее дочери.

Выяснилось, что звонивший представился сотрудником полиции и под предлогом урегулирования вопроса о непривлечении дочери потерпевшей к уголовной ответственности, он попросил передать ему крупную сумму денег. Пенсионерка сообщила, что у нее имеется только 350 тысяч рублей. Звонивший согласился на данную сумму и попросил передать деньги курьеру.

Пенсионерка отдала имеющиеся сбережения неизвестному на лестничной площадке возле своей квартиры.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky