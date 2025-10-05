Общество

В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочери

Общество 05.10.2025 15:01
0
05.10.2025 15:01

В Советском районе Волгограда 88-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Пожилой волгоградке позвонили с неизвестного номера и попросили крупную сумму за якобы ДТП, в котором пострадали люди по вине ее дочери. 

Выяснилось, что звонивший представился сотрудником полиции и под предлогом урегулирования вопроса о непривлечении дочери потерпевшей к уголовной ответственности, он попросил передать ему крупную сумму денег. Пенсионерка сообщила, что у нее имеется только 350 тысяч рублей. Звонивший согласился на данную сумму и попросил передать деньги курьеру. 

Пенсионерка отдала имеющиеся сбережения неизвестному на лестничной площадке возле своей квартиры.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky

16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недр
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика Рогова
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подарки
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочери
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назад
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениями
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТП
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТП
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере Волгограда
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогам
11:20
В Волгограде поздравили с 101-летием фронтовика Евгения Рогова
10:50
Эксперт назвала пять причин для смены школы перед ЕГЭ
10:16
Под Волгоградом водитель «четырнадцатой» отправил пешехода в больницу
09:47
В Волжском появилась профессиональная скейт-площадка для соревнований
09:10
В МВД посоветовали волгоградцам не разбрасываться своими ФИО
08:35
Мошенники придумали очередную схему с «новым налогом»
08:00
«Больше улыбайтесь. На лице будет меньше морщин»: 99-летний ветеран войны - о любви к жизни и секретах долголетия
07:39
Минобороны за ночь сбило 32 БПЛА над регионами России
07:30
В Волгоградской области новая неделя начнется с дождливой погоды
07:01
В Волгоградской области выставили на аукцион бывший пост ДПС
21:37
Опасные таблетки изымут из волгоградских аптек
21:10
Волгоградский «Ротор» 5 октября сыграет с «Нефтехимиком» в гостях
20:58
Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»
20:06
В Волгоградской области насмерть сбили ночного велосипедиста
19:41
В Волжском школьница обчистила свой дом по указке мошенников
18:43
«Никуда так не бежала, как в школу»: учитель рассказала, что уже полвека заставляет ее любить свою профессию
18:14
Троих застуканных с поличным оштрафовали за сброс стройотходов в Волгограде
17:50
460 волгоградских курсантов приняли присягу на Мамаевом кургане
17:09
Смог от двух крупных пожаров накрыл три района Волгограда
16:54
«Спартак-Волгоград» проиграл «КОС-Синтезу» в матче за Суперкубок России по водному поло
 