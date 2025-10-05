Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛ





С 2026 года в России появится новая мера поддержки, направленная на многодетные семьи. Семейный налоговый вычет позволит волгоградцам вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Право на получение поддержки получат семьи, где воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или студентов очной формы обучения до 23 лет.

Получить выплату можно, если размер дохода на каждого члена семьи не превышает 1,5 размера региональной минимальной границы уровня прожиточного минимума, семейное имущество должно соответствовать предусмотренному законом лимиту, а также заявители обязаны подтвердить отсутствие задолженности по выплатам алиментов на содержание собственных детей.

Волгоградцы смогут компенсировать разницу между стандартной ставкой налогообложения в размере 13%, установленной законодательством, и пониженным коэффициентом в 6%. Выплата составит 7% от общего объема выплаченного подоходного налога. По конечным подсчетам жители региона смогут получить примерно 25 тысяч рублей.

Под новую меру поддержки попадают свыше 4 миллионов семей, в которых воспитывается почти 11 миллионов детей.