В Волжском появилась профессиональная скейт-площадка для соревнований





В Волжском Волгоградской области появились две новые зоны для активного отдыха на аллее к Центральному рынку. Благодаря нацпроекту теперь здесь можно увидеть скейт- и спортплощадки.

По информации комитета ЖКХ региона, новая скейт-площадка стала единственной в Волжском, которая соответствует требованиям для проведения профессиональных соревнований и подготовки скейтеров. А на многофункциональной спортивной локации на резиновом корте можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом.





Кроме того, здесь появились дополнительные тротуары с системами паркового освещения и видеонаблюдения, рядом со спортивной площадкой также построили беседку для отдыха.

Напомним, в прошлом году на первом этапе благоустройства территории проложили 9 тыс. кв. метров новых пешеходных дорожек, смонтировали современные системы полива, освещения и видеонаблюдения, обустроили детскую площадку с резиновым покрытием и игровым оборудованием, обособленную территорию для выгула собак. Высажены молодые саженцы каштанов, акаций и лип.

Комплексное поэтапное обновление территории парка культуры и отдыха «Волжский» началось в 2024 году благодаря победе на всероссийском голосовании за объекты благоустройства — жители отдали предпочтение преображению любимой локации, благодаря чему в городе-спутнике появилась современная и комфортная точка притяжения. В будущем году работы начнутся в парке «Новый город» и сквере по ул. Советской в границах от ул. Энгельса до ул. Заводской.

В Волгоградской области благодаря ресурсам национальных проектов, действиям федеральных и региональных программ за 11 лет приведено в порядок и благоустроено уже порядка 2,7 тыс. территорий. По инициативе губернатора Андрея Бочарова из средств областного бюджета выделяются субсидии на поддержание уже обновленных пространств. К разработке новых проектов комфортной городской среды, стратегий развития региона активно привлекается молодежь. Накануне губернатор Андрей Бочаров оценил результаты благоустройства сквера по ул. Металлургов в Краснооктябрьском районе.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»