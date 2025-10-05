Пыльная буря из Калмыкии надвигается на Волгоград





Сильная пыльная буря, которая бушует в Калмыкии, движется в сторону Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодный сервис Ventusky, в настоящее время в регионе концентрация пыли в воздухе небольшая - порядка 20 мг/куб.м., тогда как в эпицентре пылевого облака в Калымыкии она оставляет больше 99 мг/куб.м.

Местами концентрация пыли на территории Центральной Азии превышает 700 мг/куб.м. Весь этот поток может прийти в регион уже к вечеру 5 октября. Уже в некоторых районах Волгоградской области фиксируется показатель в 120 микрограммов.





Отмечается, что на территории Калмыкии на данный момент порывы ветра составляют 15-20 м/с и гонят пыльную массу в сторону области.

Скриншот Ventusky