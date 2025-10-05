В Волгоградской области выставили на аукцион бывший пост ДПС

В Волгоградской области выставлено на продажу здание бывшего поста ГАИБДД. Как следует из информации, опубликованной на портале торгов, он расположен в рабочем поселке Елань на улице Калинина, 77б.
Площадь объекта составляет 7,2 квадратных метров. Сооружение находится на земельном участке площадью 24 квадрата.
Начальная стоимость лота составляет 107 тысяч рублей, а шаг аукциона – 5 тысяч 350 рублей.
Торги пройдут 27 октября, а крайний день для подачи заявок – 23 октября.
