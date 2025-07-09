«Здесь аварии каждую неделю»: волгоградцы бьют тревогу из-за опасной дороги на ул. Качалова





Жители Краснооктябрьского района Волгограда обратились за помощью в редакцию ИА «Высота 102» в связи с частыми дорожными авариями на ул. Качалова. По словам горожан, ДТП на местной дороге происходят регулярно из-за неправильной организации дорожного движения, а если быть более точными – из-за нехватки предупреждающих дорожных знаков и искусственных ограничителей скорости.





Как рассказали корреспондентами информагентства волгоградцы, в летний сезон количество аварий на ул. Качалова ежегодно растет из-за появления на дороге юных водителей мототехники. Неопытность подростков, управляющих мопедами, на аварийно-опасном участке приводит к постоянным ДТП. Одно из таких, напомним, произошло 5 июля на пересечении с улицей Башкирской. В результате столкновения с Citroen Berlingo 16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир оказались в больнице.

Ранее местные жители обращались в редакцию и по другим дорожным инцидентам. Так, в сентябре 2024 года КАМАЗ, груженный бетонными плитами, на улице Качалова едва не протаранил дом. Большегруз оборвал электрические провода и кабель связи.





Жители улицы Качалова заявляют, что их многочисленные обращения в администрацию города и другие ведомства не приносят никаких результатов. Последней надеждой волгоградцев остается лишь общественный резонанс.

– В 2022 году администрация сделала шаг навстречу жителям частного сектора и сделала нам дорогу. Но при строительстве никто не учел меры безопасности движения – здесь нет ни одного «лежачего полицейского» и знака, который бы хоть как-то предупреждал участников движения о наличии опасного участка. За три года здесь произошло с десяток аварий, одна из которых коснулась и меня. В апреле этого года в мой припаркованный возле дома автомобиль влетела Lada, водитель которой после аварии скрылся с места происшествия, – рассказал житель улицы Андрей Пиюков.





Первые пару лет после строительства волгоградцы, с их слов, активно выступали за установку дорожных знаков и разметки, которые, как они считают, могли бы значительно сократить количество ДТП на аварийном участке. Кроме того, подмечают волгоградцы, их беспокоит и безопасность детей, гуляющих в непосредственной близости от дороги. Однако, после отписок профильных служб жители потеряли какую-либо надежду на помощь со стороны властей, а детей попросту перестали выпускать за пределы участков, чтобы уберечь от возможной трагедии.





– Самым опасным участком здесь является пригорок, после которого идет резкий спуск вниз. На этом месте произошло больше всего ДТП – водители несутся на большой скорости, что в конечном итоге приводит к лобовым столкновениям. Все аварии приходятся ну час пик в утреннее и вечернее время. Несмотря на то, что здесь двустороннее движение, происходит резкое сужение проезжей части, что также увеличивает количество аварий. В департаменте городского хозяйства мне ответили, что дорога не является общественной, поэтому установка каких-либо искусственных заграждений и знаков не положена, - говорит местный житель Юрий Сердюков.

В департаменте городского хозяйства администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос сообщили, что на пересечении улиц Башкирской и Качалова установлены знаки приоритета. По мнению чиновников из ДГХ, этих указателей достаточно для безопасного движения автомобилистов. Более того, в департаменте мэрии не разделяют мнения горожан об аварийности данного участка дороги.

– На пересечении улиц Башкирской и Качалова установлены знаки приоритета, которыми следует руководствоваться водителям при проезде перекрестка. Данный участок не является аварийным. При строгом соблюдении водителями Правил дорожного движения риск возникновения ДТП сводится к минимуму, – считают специалисты.

Что касается искусственных ограничителей скорости, то в данном случае, уточняют чиновники, к ним каких-либо обращений от жителей ул. Качалова не поступало. Стало быть, до сих пор никто такой возможности и не рассматривал.

Видео: Алексей Костяков / V102.RU