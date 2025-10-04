



Какую профессию выбрать в своей жизни? Стать кондуктором трамвая или навсегда отдать сердце медицине? В десятом классе мама Натальи Сайгиной предложила ей другой вариант: «Становись учителем». Послушав родительского совета, волгоградка больше полувека отработала в школе и ни разу не пожалела о выборе. Честный разговор о призвании, детях и их родителях, а также о современных веяниях – в материале ИА «Высота102».

Учителем английского языка Наталья Сайгина работает уже 53 года. За это время у нее не потухли глаза и не убавилось желания встречаться с детьми. «Во мне действительно ничего не изменилось. Разве что постарела», - улыбается она.

- Я никогда и никуда так не спешила, как спешу в школу. Если я на пять минут позже выйду из собственного подъезда, то начну убыстрять шаг, потому что мне обязательно нужно прийти в 8:10, за 20 минут до начала урока, - рассказывает педагог лицея № 5. – Навести порядок, перенастроиться. Когда я бегу в школу, стараюсь ни о чем не думать. Потому что знаю, что как только переступлю порог уже родного здания, сразу же вольюсь в срочные дела, вопросы и проблемы.





За время работы опытный преподаватель знакомилась с десятками, если не с сотнями коллег. На ее пути встречались и талантливые учителя, горящие своим делом несмотря на все «но», и быстро выгоревшие специалисты, чьи ожидания от работы оказались далеки от реальности.

- Я всегда считала, считаю и буду считать, что в школу должен идти человек, который действительно хочет там работать. Представлять, как это будет чудесно, прекрасно и всегда удивительно, наверное, не стоит. Педагог должен предполагать, что на его пути будут трудности, - рассуждает учитель. – К сожалению, сейчас некоторые молодые люди считают, что в школе можно просто работать. Приходить, проводить свои уроки и с чистой совестью уходить домой. По опыту скажу, что, увы, такой специалист надолго здесь не задержится. Мы видели многих практикантов, которые быстро сталкивались с реальностью и уходили насовсем. А некоторые оставались и всем сердцем проникались профессией. Вот сейчас к нам на работу собирается мой выпускник 2020 года. В школе я не замечала за ним склонностей к педагогике, а сейчас он заканчивает вуз и хочет вести уроки хотя бы по несколько часов в неделю.





Каким бы мудрым не был учитель и какими бы наивными не казались ему ошибки детей, смотреть на них свысока и не слышать их голоса, значит, сгорать как профессионал, уверена Наталья Сайгина. Преподаватель с внушительным стажем, она старается если не быть со школьниками на одной волне, то хотя бы знать об их увлечениях и современных веяниях.

- Если учитель говорит, что ему неинтересна современная жизнь, то ему нечего делать в школе, - отрезает Наталья Сайгина. – Как бы то ни было, но детьми и их жизненными реалиями нужно интересоваться. Когда мы готовимся к творческому марафону, я могу сказать детям, что мне не нравится выбранная ими песня. Но все же понимаю, что время идет, и все вокруг нас меняется. Те песни, которые в свое время слушала я, современные школьники не совсем понимают. Правда, зачастую они уже позже говорят: «А ведь классная была мелодия, да?».

К разговорам о том, что современные дети потеряли вкус к учебе да и вовсе свели все жизненные интересы к серфингу по социальным сетям, волгоградский педагог относится со скепсисом. Учитель уверена, что в правильно созданной среде увлечение по душе найдут даже те, кто не слишком дружит с учебой.

- Да, с этими телефонами у некоторых ребят действительно случается какое-то умопомешательство. Только сегодня я говорила с прекрасной девочкой из шестого класса: «Если ты не можешь расстаться со своим гаджетом, принеси его мне. Я при тебе положу его в ящик, а после урока отдам». Она ответила, что постоянно должна держать его в руках, чтобы при возможности поиграть хотя бы минутку, - говорит Наталья Сайгина. – И в этом вопросе чрезвычайно важна роль родителей. Как они относятся к собственному ребенку? Интересуются ли им? Если да, то их чадо будет совсем другим. Вне зависимости от оценок. Кто-то учится очень хорошо, кто-то средне, кто-то откровенно плохо. И все же у каждого из этих детей есть собственные увлечения. Они постоянно куда-то бегут: то на репетиции, то на встречи, то на тренировки. Нет, я не соглашусь, что у современных школьников нет никаких интересов. Что говорить, если я во время перемены буквально не могу выйти из кабинета. Они постоянно о чем-то спрашивают, к чему-то нас привлекают. То расскажите об этом, то принесите костюмы, потому что они ставят «Недоросль» Фонвизина.





И все же Наталья Сайгина признает, что отрицать влияние времени на все 100% сегодня уже не получится.

- Меняются не столько дети, сколько их родители. И с моей точки зрения порой эти перемены носят не самый положительный характер, - подтверждает педагог. – Редко, когда мама с папой являют собой один мир, а их ребенок – другой. В основном они являются отражением своих близких. И в этом плане от нас, педагогов, требуется мудрость, которая позволит это понять и выстроить грамотный диалог. Да, многое в нашей жизни меняется. Время требует новых навыков, терпения, но, как и прежде, желания быть на своем месте. Знаете, за время работы я ни разу не ощущала желания бросить все дела и навсегда уйти из школы. Наверное, в этом и заключается счастье.

