Происшествия

Смог от двух крупных пожаров накрыл три района Волгограда

Происшествия 04.10.2025 17:09
0
04.10.2025 17:09


В Красноармейскомрайоне  Волгограда сегодня, 4 октября, произошли два пожара. По информации ГУ МЧС, площадь одного из них, который вспыхнул в промзоне,  составила около 3 тысяч квадратных метров. Горел строительный мусор.

- В 16-01 ч. произошла ликвидация открытого горения, - добавили в регуправлении.

Однако уже в 16-48 ч. поступило сообщение о другом пожаре в Красноармейском районе на Керамике.  И снова на площади в 1 тысячу кв.м. горел строительный мусор. Локализовали очаг в 17-27 ч.

Между тем, жители трех районов – Красноармейского, Кировского и Советского - жалуются на запах гари, который явственно ощущается в воздухе. Горизонт затянут дымкой от пожара.

Напомним, как сообщало V102.RU, накануне ландшафтный пожар произошел в другом конце Волгограда, на Спартановке. РПН выявил превышение ПДК по трем опасным веществам в воздухе в районе возгорания.

Фото V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.10.2025 12:33
Происшествия 04.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:42
Происшествия 04.10.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:07
Происшествия 04.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 09:40
Происшествия 04.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 06:57
Происшествия 04.10.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 06:12
Происшествия 04.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 17:51
Происшествия 03.10.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 17:25
Происшествия 03.10.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 15:20
Происшествия 03.10.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 14:39
Происшествия 03.10.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2025 17:13
Происшествия 02.10.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2025 14:26
Происшествия 02.10.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2025 12:57
Происшествия 02.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2025 12:12
Происшествия 02.10.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2025 10:26
Происшествия 02.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
Троих застуканных с поличным оштрафовали за сброс стройотходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:50
460 волгоградских курсантов приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:09
Смог от двух крупных пожаров накрыл три района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Спартак-Волгоград» проиграл «КОС-Синтезу» в матче за Суперкубок России по водному полоСмотреть фотографии
16:35
В воздухе нашли опасные вещества после пожара на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
Из волгоградской больницы №25 выписали двоих пострадавших в пожаре детейСмотреть фотографии
15:23
В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
14:40
Сына Тины Канделаки впечатлил экстрим-аттракцион в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:11
В Дзержинском районе Волгограда меняют ветхую трубуСмотреть фотографии
14:06
Андрей Бочаров посетил мемориал «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:42
В Волжском жестко повязали 34-летнего куратора дропперовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Эпидемия XXI века? Волгоградский врач-психиатр рассказала о приросте пациентов с паническими атакамиСмотреть фотографии
13:16
Андрей Бочаров проинспектировал благоустроенный сквер на проспекте МеталлурговСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде среди бела дня вспыхнул автомобильСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде китайский самосвал насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
11:18
Легендарному футболисту «Ротора» Валерию Есипову исполнилось 54 годаСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на Р-228 погиб пассажир ГазелиСмотреть фотографии
10:34
«По-русски плохо говорю»: под Волгоградом иностранец пытался подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В ФАС рассчитали максимальные тарифы на свет для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 4 октября ограничили доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом в ДТП погибла 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:47
Премией Минкульта отметили Волгоградскую область и волгоградский музейСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде пристраивают осиротившего минипигаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: силы ПВО сбили 16 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:57
Бочаров: в Кумылженском районе тушат траву после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:12
В Волгограде четверо водителей лишились авто из-за отсутствия регистрацииСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
Пассажиры рейса «Волгоград-Санкт-Петербург» провели ночь в аэропортуСмотреть фотографии
05:37
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области почти 6 часовСмотреть фотографии
22:49
Волгоградцев предупредили о беспилотной опасности вечером 3 октябряСмотреть фотографии
22:12
Гандболистки «Динамо-Синары» уступили ЦСКА в МосквеСмотреть фотографии
 