Смог от двух крупных пожаров накрыл три района Волгограда





В Красноармейскомрайоне Волгограда сегодня, 4 октября, произошли два пожара. По информации ГУ МЧС, площадь одного из них, который вспыхнул в промзоне, составила около 3 тысяч квадратных метров. Горел строительный мусор.



- В 16-01 ч. произошла ликвидация открытого горения, - добавили в регуправлении.



Однако уже в 16-48 ч. поступило сообщение о другом пожаре в Красноармейском районе на Керамике. И снова на площади в 1 тысячу кв.м. горел строительный мусор. Локализовали очаг в 17-27 ч.



Между тем, жители трех районов – Красноармейского, Кировского и Советского - жалуются на запах гари, который явственно ощущается в воздухе. Горизонт затянут дымкой от пожара.



Напомним, как сообщало V102.RU, накануне ландшафтный пожар произошел в другом конце Волгограда, на Спартановке. РПН выявил превышение ПДК по трем опасным веществам в воздухе в районе возгорания.



Фото V102.RU



