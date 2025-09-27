Общество

В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр Добрушин

Общество 27.09.2025 17:43
0
27.09.2025 17:43


Сегодня, 27 сентября на 79-м  году жизни после тяжелой болезни скончался ветеран журналистики, член правления волгоградского отделения Союза журналистов России, Добрушин Александр Давидович. Печальную новость сообщил председатель реготделения СЖР Вячеслав Черепахин.

- Александр Давидович был очень активным членом СЖР до последних дней. Участвовал в обсуждениях, готовил периодические материалы о работе Совета ветеранов, думал о новой книге. Полтора месяца назад мы с ним обсуждали наш будущий конкурс, он готовился к операции и был настроен как всегда бодро и позитивно. Он был настоящим примером русского офицера и конечно, такие люди, как он - являются основанием всего российского общества, -  поделился председатель реготделения Вячеслав Черепахин.

Совет ветеранов и все журналистское сообщество выражают свои соболезнования семье и близким Александра Давидовича.

Александр Давидович был автором многих книг, в том числе книги «Коллеги по перу» о журналистах - участниках Великой Отечественной войны. Он окончил Львовское военно-политическое училище, был военным корреспондентом.  Несколько лет назад он публиковался на «Высоте 102». С иронией и юмором он рассказал о житейской истории - как его отечественный «жигуленок» столкнулся с иномаркой члена КПРФ.

Фото реготделения СЖР


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.09.2025 15:24
Общество 27.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 13:33
Общество 27.09.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 12:29
Общество 27.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 11:59
Общество 27.09.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 09:43
Общество 27.09.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 09:03
Общество 27.09.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 07:44
Общество 27.09.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 07:25
Общество 27.09.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 06:44
Общество 27.09.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 06:34
Общество 27.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 21:56
Общество 26.09.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 21:01
Общество 26.09.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 20:25
Общество 26.09.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 20:04
Общество 26.09.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 19:31
Общество 26.09.2025 19:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопроводСмотреть фотографии
18:22
«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр ДобрушинСмотреть фотографии
16:47
Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентябряСмотреть фотографии
15:24
«Главное, чтобы любили»: воспитатели разных поколений - о призвании, борьбе с выгоранием и мире гаджетовСмотреть фотографии
14:43
Мстительный камышанин сжег иномарку знакомогоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотамиСмотреть фотографии
13:33
Самая популярная дата для свадеб в октябре названа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
«Эта история не про наш регион»: географ рассказал, стоит ли волгоградцам ждать «бабьего лета»Смотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области потерялась 88-летняя бабушкаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде наезд иномарки на школьницу попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Двоих детей сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
В райцентре Волгоградской области двое подростков на мопеде попали в авариюСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде прощаются с фармакологом Максимом ЧерниковымСмотреть фотографии
09:30
В медпунктах на колесах осмотрели 143 тысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:03
На ферме под Волгоградом ввели карантин из-за бруцеллезаСмотреть фотографии
08:23
Волгоградского генерала Попова этапировали в колониюСмотреть фотографии
07:44
Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: 5 БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде гостиницы экс-главы Совета судей Момотова выросли на землях ИЖССмотреть фотографии
06:44
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 27 сентябряСмотреть фотографии
06:34
Обломки БПЛА повредили два торговых объекта на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
21:56
В Волгоградской области временно пропадет телевидениеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде 98% МКД готовы к пуску теплаСмотреть фотографии
20:25
Путин отметил работу 18 волгоградцев госнаградамиСмотреть фотографии
20:04
«Никто не хочет уступать. Согласовано!»: жители села под Волгоградом готовятся к отключению газа, света и водыСмотреть фотографии
19:31
«Давайте учиться своему. Готовить, угощать и гордиться»: краевед Анна Степнова в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Замглавы Минтранса Филиппов приехал с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
 