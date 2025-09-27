В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр Добрушин

Сегодня, 27 сентября на 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался ветеран журналистики, член правления волгоградского отделения Союза журналистов России, Добрушин Александр Давидович. Печальную новость сообщил председатель реготделения СЖР Вячеслав Черепахин.
- Александр Давидович был очень активным членом СЖР до последних дней. Участвовал в обсуждениях, готовил периодические материалы о работе Совета ветеранов, думал о новой книге. Полтора месяца назад мы с ним обсуждали наш будущий конкурс, он готовился к операции и был настроен как всегда бодро и позитивно. Он был настоящим примером русского офицера и конечно, такие люди, как он - являются основанием всего российского общества, - поделился председатель реготделения Вячеслав Черепахин.
Совет ветеранов и все журналистское сообщество выражают свои соболезнования семье и близким Александра Давидовича.
Александр Давидович был автором многих книг, в том числе книги «Коллеги по перу» о журналистах - участниках Великой Отечественной войны. Он окончил Львовское военно-политическое училище, был военным корреспондентом. Несколько лет назад он публиковался на «Высоте 102». С иронией и юмором он рассказал о житейской истории - как его отечественный «жигуленок» столкнулся с иномаркой члена КПРФ.
Фото реготделения СЖР
