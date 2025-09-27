В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр Добрушин

- Александр Давидович был очень активным членом СЖР до последних дней. Участвовал в обсуждениях, готовил периодические материалы о работе Совета ветеранов, думал о новой книге. Полтора месяца назад мы с ним обсуждали наш будущий конкурс, он готовился к операции и был настроен как всегда бодро и позитивно. Он был настоящим примером русского офицера и конечно, такие люди, как он - являются основанием всего российского общества, - поделился председатель реготделения Вячеслав Черепахин.



Совет ветеранов и все журналистское сообщество выражают свои соболезнования семье и близким Александра Давидовича.

