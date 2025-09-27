Заморозки до -4 с дождем обещают в Волгоградской области





В Волгоградской области прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0,1 до -4,0º. По данным Волгоградского ЦГМС, опасное явление ожидается 28 и 29 сентября на некоторых территориях региона. При этом утром и днем может пройти небольшой дождь, осадки также прогнозируют ночью 29 сентября.

Днем в регионе будет прохладно – не более +18º. В последний день сентября ночные заморозки сойдут на нет. Минимальная температура в это время суток составит около 0.



В Волгограде ночных заморозков не предвидится. В областном центре в ближайшие три дня будет +5...+7º. Днем воздух не прогреется выше +17º.



Напомним, ранее о понижении ночной температуры до 4,0º 28 и 29 сентября предупреждали в ГУ МЧС по Волгоградской области.



