«Эта история не про наш регион»: географ рассказал, стоит ли волгоградцам ждать «бабьего лета»

27.09.2025 11:59
В Волгоградскую область пришла полноценная осень. В последние дни ее след очевиден не только для ученых – после едва ли не самых теплых за весь сентябрь деньков температура воздуха ушла в пике, потеряв больше 10 градусов. О любимом всеми «бабьем лете» и современных тенденциях холодных сезонов корреспондентам ИА «Высота102» рассказал географ Денис Солодовников.

Волгоградский сентябрь по праву называют четвертым месяцем лета. Несмотря на заметное снижение температуры к ночи, днем столбики термометров смело поднимаются до +20 градусов, и в этом нет никакой природной аномалии.

- Границы сезонов можно определить по-разному. Конечно, проще всего с календарной осенью – она начинается 1 сентября. День осеннего равноденствия – граница астрономических лета и осени, после которой продолжительность дня в северном полушарии становится больше продолжительности ночи, - объясняет заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – Также уменьшается высота Солнца над горизонтом, что в сумме дает все более слабый прогрев земли и приземного воздуха. С точки зрения астрономии у осени есть конкретный момент начала, и в этом году он пришелся на 22 сентября. Кроме критерия, который един для всего северного полушария, выделяют еще метеорологический и фенологический. Метеорологическое начало осени фиксируют, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +15 градусов по Цельсию. В нашем регионе это происходит в конце сентября или в самом начале октября – то есть на месяц позже, чем в средней полосе России. В этом году метеорологическая осень в Волгоградской области началась 25 сентября, что полностью укладывается в «нормативные» сроки.


Еще одна верная примета осени, которая не только воспевается романтиками, но и учитывается специалистами - изменение цвета листьев.

- Фенологическая осень наступает, когда хотя бы 10% листьев на деревьях желтеют или краснеют, - комментирует волгоградский географ. – С этого момента уже осенний окрас заметен даже при беглом взгляде. За пределами Волгограда, например в лесах Волго-Ахтубинской поймы, осень уже началась. Но в городе немного теплее, и «пышное природы увяданье» здесь начинается чуть позже.

Разговоры о «бабьем лете», которое накроет регион волной теплого воздуха, Денис Солодовников называет преждевременными. Ведь то, что в Волгограде называют теплой осенней сказкой, на самом деле становится продолжением не календарного, но метеорологического лета.

- Бабье лето – понятие не совсем про наш регион. В своем классическом виде оно означает возвращение ясной, безветренной, относительно теплой погоды после ощутимого похолодания и дождей в конце августа – начале сентября, - объясняет специалист. – Это характерно для средней полосы России, и для ее жителей «бабье» лето – последняя в году возможность насладиться 1-2 неделями сухой и солнечной погодой. В Волгограде же холодное и дождливое время, отделяющее «бабье» лето от лета обычного чаще всего отсутствует, и теплый сезон продолжается в сентябре. Более того, в наших краях погода среднерусского бабьего лета традиционно стоит большую часть октября.


На фоне зимы, все больше удивляющей горожан своим внезапно мирным и даже безобидным нравом, осень в Волгоградской области сохраняет привычные позиции и не шокирует специалистов шквалом температурных рекордов.

- Общая климатическая тенденция последних 2-3 десятилетий состоит в том, что растут температуры холодного сезона года. Зимы становятся короче и теплее. Если сентябрь у нас почти летний месяц, и потепление его не так очевидно, то для поздней осени, зимы и ранней весны тренд очевиден – они становятся объективно теплее, - заключает Денис Солодовников.

