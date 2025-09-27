В Волгограде наезд иномарки на школьницу попал на видео

Уличная камера зафиксировала момент ДТП в Кировском районе, в котором пострадала 11-летняя девочка. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 26 сентября, в 18-25 ч. на улице 64-й Армии. Автомобиль Kia Cerato сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали.
На кадрах видно, как девочка выбегает на пешеходный переход. Водитель пытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось.
Напомним, как сообщало V102.RU, ДТП с участием несовершеннолетнего на переходе зафиксировано также в Михайловке. Там под колеса автомобиля попал 13-летний подросток.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
