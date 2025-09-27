



Для настоящего счастья ребенку нужны не горы игрушек и море развлечений, а искренняя любовь. После 30 лет работы в детском саду волгоградка Александра Рябикова уверена в этой формуле, как в том, что дважды два всегда будет четыре. Как распознать в ребенке его талант и найти свое собственное призвание – в материале ИА «Высота102».

27 сентября в России празднуется День дошкольного работника. С 2004 года праздник отмечался, как народный – предложенный сотрудниками трех профессиональных изданий и поддержанный тысячами читателей. Официальный приказ об утверждении Дня воспитателя и всех дошкольных работников Министерство образования и науки РФ подписало в 2016 году. К слову, дата была выбрана неслучайно. 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. Правда, в те времена он не пользовался особой популярностью не только из-за дороговизны, но и из-за представлений о том, что, в отличие от домашнего воспитания, он ограничивает развитие ребенка. В 1917 году «Декларацией по дошкольному воспитанию» в стране провозгласили бесплатность и доступность детских садов.

Ребенок военного Сталинграда, сразу после школы Александра Рябикова поступила в педагогическое училище с вполне осознанным желанием – стать учителем начальных классов. Но жизнь вмешалась в ее планы, заставив сделать выбор: работа и помощь маме или обучение на вечернем отделении.

- Было у меня призвание, да жизнь не позволила, - с ноткой грусти в голосе говорит 90-летняя Александра Рябикова. – Учителем начальных классов я так и не стала. Но однажды судьба привела меня в детский сад. Долгие годы я работала няней, а после прошла курсы повышения квалификации и стала воспитателем в яслях. Сейчас, конечно, ни о чем не жалею. И, если бы я могла отмотать пленку жизни назад, то сделала бы точно такой же выбор. Бывало, к нам на практику приходили девочки из института. Сидели и все переговаривались между собой: «Скорее бы уже время вышло. Скорее бы». А я их спрашивала: «Девочки, вы сюда пришли работать или время считать? Если работать, то ваши мысли, идеи и желания должны быть направлены сюда, на этих детей. По-другому вы вряд ли здесь задержитесь».





О работе в детском саду, требующей немало физических сил и эмоциональной отдачи, воспитатель вспоминает с теплом. В ее памяти давно состоявшиеся мужчины и повзрослевшие женщины остались теми самыми детьми, которых она когда-то вела в группу.

- С детьми действительно интересно. Начинаешь им что-то рассказывать, а они забывают обо всех игрушках, окружают тебя и слушают едва ли не с открытыми ртами. И совершенно не важно, о чем ты им говоришь, - говорит Александра Рябикова. – У нынешнего поколения есть все, о чем мы в свое время даже и не мечтали. Однако, на мой взгляд, для счастья важны только мир и лад в семье. Ощущать себя любимым и по-настоящему нужным своим родителем – вот, что действительно необходимо каждому ребенку. А новомодные гаджеты большого счастья не принесут.

И в детском саду, и в школе одна из важнейших задач педагога, уверена Александра Рябикова, не только научить, но и увидеть в ребенке то, с чем он пришел в этот мир. Рассмотреть его талант и не задавить его в потоке повседневности.

- У каждого человека есть свое предназначение в жизни, - рассуждает волгоградка. – И так важно заметить это еще в детстве. Бывало, дети сидят за столами и рисуют. Смотришь на их работы и видишь, что у одного из них действительно есть талант. Он и сам все сделает и другим поможет. А еще каждому ребенку нужна самостоятельность. Не выполнить все за него, а просто помочь, спросить: «А как бы ты сделал? Мне кажется, что вот так». К сожалению, современные родители загружены до предела, и на многие вещи у них попросту не хватает ни времени, ни сил. В наше время с этим было как-то попроще, а сегодняшняя жизнь похожа на гонку с препятствиями.





«Ребенок такой, какие рядом с ним взрослые»

Казалось бы, по воле случая в детский сад пришла и педагог из Волжского Светлана Костина. Женщина шутит – в место, к которому она прикипит всем сердцем, ее вело «материнское чутье».

- Моя первая профессия не связана с педагогикой, и я пришла в детский сад со своими детьми. Сейчас могу точно сказать, что «материнское чутье» меня не подвело, - улыбается старший воспитатель детского сада № 98 «Ивушка». – Без любви в нашем деле просто не получится, ведь дети остро чувствуют ложь и неискренность, их невозможно обмануть.





Педагог с большим стажем, Светлана Костина признает влияние времени на каждое новое поколение. И все же эти различия, как незначительные штрихи, не меняют картины в целом: в любое время дети остаются детьми.

- Конечно, реалии нашего времени влияют на развитие детей. Сейчас они легко осваивают сотовые телефоны, планшеты и другие гаджеты. Но при всем при этом они всегда остаются детьми. С интересом играют в игрушки, представляют своих любимых героев, фантазируют, искренне удивляются, задают вопросы, которые порой ставят в тупик даже взрослых, смеются… Часто от их перлов смеемся и мы. Помню, как один из мальчишек, встречая маму вечером, с серьезным видом ей заявил: «У нас Светлана Борисовна знаешь, какая умная! Она все знает. Давай ее заберем себе домой». (Улыбается – Прим). Если же говорить серьезно, то я бы процитировала мультфильм про крошку Енота: «Дети такие, какие рядом с ними взрослые».





Ежеминутное общение с детьми, порой изматывающее до нитки, многие педагоги называют своим лекарством от профессионального выгорания. Такой вот удивительный парадокс, задерживающий в профессии на долгие годы!

- Да, работа воспитателя не из легких, бывает и устаем. Но я отношусь к тем педагогам, которые уже с утра хотят в детский сад. От усталости спасают как раз дети, коллеги и чувство юмора. Куда же без него, - говорит Светлана Костина. – А еще лично меня заряжают встречи с теми, кто уже ушел в школу, но не забыл о нас. Я живу рядом с работой и, возвращаясь домой, со всех сторон слышу, как мои выпускники кричат приветствия. Недавно ко мне подошел красивый высокий парень, поздоровался и спросил: «Вы меня помните?». И хотя в последний раз мы виделись с ним много лет назад, я его действительно помню. Как и всех других детей, с которыми мы когда-то встречались здесь, в детском саду.

