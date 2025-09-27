



Осенью 2025 года для регистрации брака будущие молодожены выбирали чаще всего 25 октября — на этот день уже подано чуть более 200 заявлений. Самым популярным отделом ЗАГС в эту дату станет отдел №1 города Волжского. Ранее среди молодоженов самыми популярными были такие даты, как 25 февраля, 25 мая и 25 августа 2025 года.

Такие данные опубликовали в комитете юстиции Волгоградской области. Всего более 10 тыс. жителей Волгоградской области уже зарегистрировали свой брак в 2025 году, причем 80% из них сделали это с помощью портала Госуслуги.



Напомним, как сообщало V102.RU, в регионе утверждены 14 мест для торжественной выездной регистрации брака. Среди них – музеи, театры, известные площадки на набережной, а также парки и скверы.



