Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов Волгограда

В Центральном районе Волгограда проверили увеселительные ночные заведения. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятие носило профилактический характер и было направлено на соблюдение законности реализации алкоголя. В том числе полицейские при силовой поддержке Росгвардии проверяли, нет ли в клубах несовершеннолетних и лиц, находящихся в розыске за нарушения миграционного законодательства.
В итоге 44 гражданина были доставлены в территориальный отдел полиции. У них сняли отпечатки пальцев и внесли в информационные базы МВД. По выявленным нарушениям составлен 21 административный материал.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
