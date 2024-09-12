Волгоградский бизнесмен Малашкин подарил дочке место кровавых разборок «Гелидор»

Новым собственником известного бара-пивоварни «Гелидор Бавария» стал волгоградский бизнесмен Александр Малашкин, сообщает V102.RU. Сумма сделки неизвестна.

По данным системы СПАРК, в конце августа 2024 года в ЕГРЮЛ была внесена запись, что 100% доли ООО «Гелидор» теперь принадлежит Александру Малашкину. Он указан как бенефициар и учредитель этой организации, расположенной в Волгограде на проспект Ленина, 101А. По этому адресу находится пивоварня, которая работала в Волгограде 26 лет.





Бар-пивоварня, напомним, находится в Краснооктябрьском районе Волгограда возле здания театра «Царицынская опера». Был открыт в 1998 году.

В июне 2022 года это заведение было выставлено на продажу за 45 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что продается 100% доли готового бизнеса ООО «Гелидор Бавария». В составе пивоварный комплекс: пивоварный завод, ресторан (90 посадочных мест), пивной бар (60 посадочных мест), летняя площадка (120 посадочных мест), аперитив бар (20 посадочных мест). Все находится в отдельно стоящем здании.

В 2018 году около «Гелидора» в результате криминальных разборок был зарезан и застрелен 43-летний Юрий Иванов, считавшийся напарником известного до определенного времени криминального авторитета Владимира Кадина. За совершенное убийство позже в Волгограде был осужден Виктор Жуков.

Известно, что после этого преступления время от времени в заведении также происходили жестокие разборки, а в 2022 году в результате одной из них скончался 23-летний парень.

Согласно системе СПАРК, с 21 августа 2024 года директором «Гелидора» является Малашкина Ульяна Александровна.

Скриншот Яндекс.Карты

