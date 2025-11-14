23-летний житель Волгоградской области с позывным «Азарт» погиб на СВО

В Волгоградской области простятся с ефрейтором Сергеем Емаевым, погибшим на СВО. Похороны бойца пройдут 16 ноября в поселке Тростянский Новоаннинского района.

Сергей Емаев родился 15 октября 2002 года в Тростянском. После окончания школы продолжил образование в Волгоградском колледже машиностроения и связи, а затем был призван на срочную службу. Контракт с Минобороны РФ он подписал в прошлом году , служил в должности старшего наводчика минометного взвода в составе 169 отдельной мотострелковой бригады.

1 ноября 2025 года он героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. У Сергея остались мать, отец, старший брат и сестра.

Фото Новоаннинский сегодня / t.me, коллаж V102.RU