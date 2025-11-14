Общество

23-летний житель Волгоградской области с позывным «Азарт» погиб на СВО

Общество 14.11.2025 16:02
0
14.11.2025 16:02


В Волгоградской области простятся с ефрейтором Сергеем Емаевым, погибшим на СВО. Похороны бойца пройдут 16 ноября в поселке Тростянский Новоаннинского района. 

Сергей Емаев родился 15 октября 2002 года в Тростянском. После окончания школы продолжил образование в Волгоградском колледже машиностроения и связи, а затем был призван на срочную службу. Контракт с Минобороны РФ он подписал в прошлом году , служил в должности старшего наводчика минометного взвода в составе 169 отдельной мотострелковой бригады.

1 ноября 2025 года он героически погиб в ходе выполнения боевой задачи. У Сергея остались мать, отец, старший брат и сестра. 

Фото Новоаннинский сегодня / t.me, коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2025 16:47
Общество 14.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:28
Общество 14.11.2025 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:26
Общество 14.11.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:13 Реклама
Общество 14.11.2025 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:02
Общество 14.11.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 15:09
Общество 14.11.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 15:00
Общество 14.11.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:48
Общество 14.11.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:23 Реклама
Общество 14.11.2025 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:10 Реклама
Общество 14.11.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:33
Общество 14.11.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:22
Общество 14.11.2025 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:54
Общество 14.11.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:48
Общество 14.11.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:44
Общество 14.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Суд отправил иловлинца в СИЗО за попытку сжечь офис микрозаймовСмотреть фотографии
17:13
Цифре все возрасты покорны: «Ростелеком» научил кибергигиене в КамышинеСмотреть фотографии
16:47
В ЦПКиО началась сборка «коробки» ледового каткаСмотреть фотографии
16:28
В Волжском открыли памятник медикам, спасавшим от COVID-19Смотреть фотографии
16:26
В Волгограде перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
16:13
Компания GRASS снова вошла в рейтинг лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
16:02
23-летний житель Волгоградской области с позывным «Азарт» погиб на СВОСмотреть фотографии
15:09
Сотни жилых домов на севере Волгограда остались без света и водыСмотреть фотографии
15:00
«Всем плевать на уголовное дело»: в Волгограде после дождя закоротило проводку в общежитии на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Волжский отправил на фронт автоцистерну и продукты питанияСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА получила национальные сертификаты «Сделано в России»Смотреть фотографии
10:36
EXEED EXLANTIX ET признан лучшим гибридом 2025 годаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидностьСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улицеСмотреть фотографии
09:36
23-летний волгоградец залез ночью в аптеку за таблеткамиСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жильяСмотреть фотографии
 