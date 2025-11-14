В ЦПКиО началась сборка «коробки» ледового катка





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стартовали работы по обустройству ледового катка «Лагуна». Арена площадью 2500 кв. метров откроется в начале декабря, где одновременно могут кататься 500 человек.

– К настоящему времени рабочие уже закончили установку нижних бортов и перешли к монтажу вокруг островков. Ограждения будут выполнять не только функцию обеспечения безопасности, но и выступать как часть сидения, где во время сеанса смогут отдохнуть катающиеся, – рассказали в пресс-службе парка.

Далее специалисты планируют установить борты по периметру ледовой площадки. Общая протяженность ограждения составит более 200 погонных метров.

Фото: ЦПКиО Волгограда