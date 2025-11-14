Общество

Конец мученьям? Под Волгоградом расторгли контракт на строительство ледовой арены за четверть миллиарда

Общество 14.11.2025 20:00
0
14.11.2025 20:00


Власти Михайловки Волгоградской области приняли решение о расторжении контракта с компанией из Ингушетии, которая строила-строила крытый каток, да так и не достроила. 

Контракт с ООО «Гидротехник» был заключен администрацией городского округа 28 июля 2023 года. Подрядчик из Ингушетии должен был построить крытый каток с искусственным льдом и сдать объект 1 октября 2025 года. 

Однако работы, предусмотренные контрактом, так и не были выполнены. В итоге заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом со строительством  крытого катка стоимостью более, чем в четверть миллиарда рублей, не задалось с самого начала. 

Найти строителя ледового дворца властям Михайловки удалось лишь со второго раза. На первый аукцион была подана одна заявка, которую члены комиссии признали несоответствующей требованиям. Со второй попытки компания «Галеон» была объявлена победителем аукциона, снизив начальную цену на 10 миллионов рублей. Однако в марте 2023 года администрация городского округа в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком, к которому возникли вопросы у правоохранительных органов. В частности, оказалось, что ООО «Галеон» не имело должного для участия в закупке опыта. 


Третий аукцион, объявленный властями Михайловки, также потерпел фиаско – строить ледовый дворец тогда не нашлось желающих. В итоге строительство ледовой арены за 265 миллионов рублей было решено отложить на 2024 год. Такое решение в июле 2023 года приняли депутаты Волгоградской областной думы на своем заседании.

Однако, в сентябре 2023 года стало известно о том, что за строительство катка все же возьмется ООО «Гидротехник» из Ингушетии. 

Но  дело шло ни шатко ни валко.  Эта проблема привлекла внимание и губернатора Волгоградской области. На одном из совещаний в апреле 2025 года Андрей Бочаров поинтересовался у врио главы Михайловки Ольги Дьяковой, когда же его пригласят на открытие ледового дворца, но так и не услышал вразумительного ответа, и признался, что ему уже неудобно перед жителями.  

О том, что дела на стройке идут не так, как запланировано, подтвердила и проверка инспекции госстройнадзора по Волгоградской области. В апреле 2025 года специалисты выявили нарушение требований проектной документации на начальном этапе строительства. Местные жители рассказывали, что на строительной площадке установили только каркас будущего здания. Само здание здесь так и не появилось.

Пока неизвестно, будет ли объявлен новый аукцион на строительство крытого катка или власти примут решение отказаться от этой затеи.  

Фото Новое время Михайловка t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2025 21:09
Общество 14.11.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 20:26
Общество 14.11.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 20:00
Общество 14.11.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 18:58
Общество 14.11.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 18:33
Общество 14.11.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:47
Общество 14.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:28
Общество 14.11.2025 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:26
Общество 14.11.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:13 Реклама
Общество 14.11.2025 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 16:02
Общество 14.11.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 15:09
Общество 14.11.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 15:00
Общество 14.11.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:48
Общество 14.11.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:23 Реклама
Общество 14.11.2025 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:10 Реклама
Общество 14.11.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:09
На трассе «Волгоград-Средняя Ахтуба» изменят схему движенияСмотреть фотографии
20:26
Килограммовую синеножку нашла жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Конец мученьям? Под Волгоградом расторгли контракт на строительство ледовой арены за четверть миллиардаСмотреть фотографии
19:43
«Осталось пятеро детей»: стали известны подробности смерти священника из УрюпинскаСмотреть фотографии
18:58
Минцифры расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде 17 ноября изменится расписание электричекСмотреть фотографии
17:34
Суд отправил иловлинца в СИЗО за попытку сжечь офис микрозаймовСмотреть фотографии
17:13
Цифре все возрасты покорны: «Ростелеком» научил кибергигиене в КамышинеСмотреть фотографии
16:47
В ЦПКиО началась сборка «коробки» ледового каткаСмотреть фотографии
16:28
В Волжском открыли памятник медикам, спасавшим от COVID-19Смотреть фотографии
16:26
В Волгограде перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
16:13
Компания GRASS снова вошла в рейтинг лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
16:02
23-летний житель Волгоградской области с позывным «Азарт» погиб на СВОСмотреть фотографии
15:09
Сотни жилых домов на севере Волгограда остались без света и водыСмотреть фотографии
15:00
«Всем плевать на уголовное дело»: в Волгограде после дождя закоротило проводку в общежитии на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Волжский отправил на фронт автоцистерну и продукты питанияСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
 