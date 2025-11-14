Конец мученьям? Под Волгоградом расторгли контракт на строительство ледовой арены за четверть миллиарда





Власти Михайловки Волгоградской области приняли решение о расторжении контракта с компанией из Ингушетии, которая строила-строила крытый каток, да так и не достроила.

Контракт с ООО «Гидротехник» был заключен администрацией городского округа 28 июля 2023 года. Подрядчик из Ингушетии должен был построить крытый каток с искусственным льдом и сдать объект 1 октября 2025 года.

Однако работы, предусмотренные контрактом, так и не были выполнены. В итоге заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом со строительством крытого катка стоимостью более, чем в четверть миллиарда рублей, не задалось с самого начала.

Найти строителя ледового дворца властям Михайловки удалось лишь со второго раза. На первый аукцион была подана одна заявка, которую члены комиссии признали несоответствующей требованиям. Со второй попытки компания «Галеон» была объявлена победителем аукциона, снизив начальную цену на 10 миллионов рублей. Однако в марте 2023 года администрация городского округа в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком, к которому возникли вопросы у правоохранительных органов. В частности, оказалось, что ООО «Галеон» не имело должного для участия в закупке опыта.





Третий аукцион, объявленный властями Михайловки, также потерпел фиаско – строить ледовый дворец тогда не нашлось желающих. В итоге строительство ледовой арены за 265 миллионов рублей было решено отложить на 2024 год. Такое решение в июле 2023 года приняли депутаты Волгоградской областной думы на своем заседании.

Однако, в сентябре 2023 года стало известно о том, что за строительство катка все же возьмется ООО «Гидротехник» из Ингушетии.

Но дело шло ни шатко ни валко. Эта проблема привлекла внимание и губернатора Волгоградской области. На одном из совещаний в апреле 2025 года Андрей Бочаров поинтересовался у врио главы Михайловки Ольги Дьяковой, когда же его пригласят на открытие ледового дворца, но так и не услышал вразумительного ответа, и признался, что ему уже неудобно перед жителями.

О том, что дела на стройке идут не так, как запланировано, подтвердила и проверка инспекции госстройнадзора по Волгоградской области. В апреле 2025 года специалисты выявили нарушение требований проектной документации на начальном этапе строительства. Местные жители рассказывали, что на строительной площадке установили только каркас будущего здания. Само здание здесь так и не появилось.

Пока неизвестно, будет ли объявлен новый аукцион на строительство крытого катка или власти примут решение отказаться от этой затеи.