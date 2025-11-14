В Волгограде перекроют участок Третьей продольной





15 ноября в Дзержинском районе Волгограда специалисты приступят к демонтажу еще одной рекламной арки над проезжей частью улицы Землячки. На время проведения работ будет ограничено движение автомобильного транспорта.

По информации мэрии, разборка конструкции напротив многоквартирного дома №19а пройдёт в период наименьшей загруженности дороги – с 05:00 до 06:00.

В муниципалитете рекомендуют водителям заранее продумывать свой маршрут. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Восточно-Казахстанской и проезду Дорожников.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты»