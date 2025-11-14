В Волжском открыли памятник медикам, спасавшим от COVID-19

Сегодня, 15 ноября, на территории городской больницы № 2 Волжского Волгоградской области состоялась торжественная церемония открытия памятника медикам, которые во время пандемии COVID-19 спасали жизни пациентов. Композиция стала даром скульптора Николая Карпова медучреждению.

В годы пандемии горбольница № 2 стала одним из первых медицинских учреждений Волжского, на базе которого был развернут ковидный госпиталь – сначала на 100 мест, потом на 160. В самый тяжелый период, когда госпитализировали до 30-50-ти человек ежедневно, число коек доходило до 300-сотен.

– Мы все помним то страшное время, когда мы разворачивали ковидный госпиталь, набирали из числа добровольцев врачей, медсестер, санитарок, которые будут там работать, помним, как тяжело работалось врачам в нашей поликлинике, – сказала главный врач городской больницы № 2 Ольга Грошевая. – Мы помним всех тяжелых пациентов, помним, как мы радовались, когда они выздоравливали, и как горевали, когда не удавалось их спасти.

Волжского скульптора Николая Карпова ковид настиг в начале пандемии, в 2020-м году. Его госпитализировали во 2-ю горбольницу в тяжелом состоянии, следом за ним сюда попала и его супруга. В благодарность за спасенные жизни скульптор на свои средства создал эту композицию.

Скульптурная группа высотой 1,3 метра состоит из семи фигур: впереди – врач в противоковидном костюме, за его плечами – шесть человек, больше похожих на ангелов, благославляющих врача на добрые дела. Композиция выстроена таким образом, что фигуры людей напоминают крылья за спиной врача. На постаменте – надпись на латыни «Viva vita» – «Да здравствует жизнь».

В завершение церемонии благочинный Волжского округа Александр Копейкин освятил скульптурную композицию.

Добавим, это уже не первый памятник, расположенный на территории городских медучреждений. В июле 2021 года по инициативе медработников и руководства больницы № 3 был памятник святителю Луке, архиепископу Крымскому и Симферопольскому, а на въезде в городскую клиническую больницу им. Фишера – памятник святителю Николаю Чудотворцу.

