Минцифры расширило «белый список» на случай отключения интернета





Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации дополнило ранее сформированный перечень сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета. В него вошли, сообщает ИА «Высота 102», сайты госорганов, федеральных министерств и региональных администраций. Оказались в расширенном списке и СМИ, но лишь федеральные.

В список на этот раз включены:

сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ,

Почта России,

Альфа-Банк,

государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак,

СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler,

РЖД и туристический портал Туту.ру,

навигатор 2ГИС,

такси Максим,

Gismeteo.

Все перечисленные приложения и сайты будут работать в периоды ограничений. По данным Минцифры, операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки.

Напомним, ранее в «белый список» вошли соцсети, мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Работают без мобильного интернета и Госуслуги, сайты Кремля и Правительства.

Важно отметить, что перечень цифровых платформ формируется, как утверждают в министерстве, и на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

– Он будет пополняться, – обещают в Минцифры.

Напомним, что во время блокировки мобильного интернета читать новости ИА «Высота 102» можно в мессенджере MAX. Такой возможностью пользуются уже более 2,6 тыс. волгоградцев.