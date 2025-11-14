Общество

Минцифры расширило «белый список» на случай отключения интернета

14.11.2025
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации дополнило ранее сформированный перечень сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета. В него вошли, сообщает ИА «Высота 102», сайты госорганов, федеральных министерств и региональных администраций. Оказались в расширенном списке и СМИ, но лишь федеральные.

В список на этот раз включены:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ,
  • Почта России, 
  • Альфа-Банк,
  • государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак,
  • СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler, 
  • РЖД и туристический портал Туту.ру, 
  • навигатор 2ГИС, 
  • такси Максим,
  • Gismeteo.

Все перечисленные приложения и сайты будут работать в периоды ограничений. По данным Минцифры, операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки.

Напомним, ранее в «белый список» вошли соцсети, мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Работают без мобильного интернета и Госуслуги, сайты Кремля и Правительства. 

Важно отметить, что перечень цифровых платформ формируется, как утверждают в министерстве, и  на основе предложений федеральных и региональных органов власти. 

– Он будет пополняться, – обещают в Минцифры. 

Напомним, что во время блокировки мобильного интернета читать новости ИА «Высота 102» можно в мессенджере MAX. Такой возможностью пользуются уже более 2,6 тыс. волгоградцев. 

