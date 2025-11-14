Волжский отправил на фронт автоцистерну и продукты питания





Из Волжского на передовую отправился 58-й гуманитарный конвой. На этот раз добровольцы доставили в Запорожскую и Харьковскую области 20 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

- Груз включает продукты питания и средства защиты для техники, часть из которых — собственные разработки волжан, уже зарекомендовавшие себя в зоне СВО. Сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали и отправили на фронт автоцистерну для топлива, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, работу добровольцев координирует муниципалитет. По информации властей, несмотря на большой объём помощи, в формировании которой участвуют как рядовые граждане, так и предприятия, у добровольцев по-прежнему остаются невыполненные заявки. Сейчас в очереди находятся 47 запросов от бойцов. Желающие поучаствовать в сборах гумпомощи могут обратиться к координаторам по телефону +79608890224.

Фото: администрация Волжского