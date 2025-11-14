Происшествия

«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»

Происшествия 14.11.2025 13:24
0
14.11.2025 13:24


14 ноября в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар на продуктовом рынке «Юбилейный». По информации очевидцев, здесь загорелись несколько торговых павильонов.

- Всё началось около 4 часов утра. Судя по всему, в рыбном отделе что-то замкнуло, - рассказал один из очевидцев произошедшего.

Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В 05:36 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. Горели металлические павильоны на площади 80 кв.м. Подразделения 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:20, - уточнили в ведомстве.

Отметим, по данным спасателей, в пожаре никто не пострадал. Причина пожара уточняется.

Фото: Волгоград. Красноармейский / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.11.2025 13:24
Происшествия 14.11.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 11:59
Происшествия 14.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 09:36
Происшествия 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 18:34
Происшествия 13.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 18:24
Происшествия 13.11.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 15:16
Происшествия 13.11.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 12:33
Происшествия 13.11.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 11:18
Происшествия 13.11.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 06:13
Происшествия 13.11.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 15:42
Происшествия 12.11.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 13:49
Происшествия 12.11.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 10:59
Происшествия 12.11.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 10:51
Происшествия 12.11.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 09:25
Происшествия 12.11.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 18:28
Происшествия 11.11.2025 18:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
«Царицынская опера» готовит грандиозную премьеру «Норма» Беллини с кельтской мистикойСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА получила национальные сертификаты «Сделано в России»Смотреть фотографии
10:36
EXEED EXLANTIX ET признан лучшим гибридом 2025 годаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидностьСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улицеСмотреть фотографии
09:36
23-летний волгоградец залез ночью в аптеку за таблеткамиСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жильяСмотреть фотографии
08:19
Ветерану СВО из Волгоградской области подарили собаку-поводыряСмотреть фотографии
07:39
Над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛАСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде потушили пожар у элитного ЖК «Арбат»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:50
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:38
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных ограниченийСмотреть фотографии
06:24
Андрей Бочаров сообщил об отражении налёта БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:07
Ветеранам СВО с инвалидностью стало проще найти работуСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде из-за атаки БПЛА на 10 часов задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
22:01
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 