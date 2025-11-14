«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»





14 ноября в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар на продуктовом рынке «Юбилейный». По информации очевидцев, здесь загорелись несколько торговых павильонов.

- Всё началось около 4 часов утра. Судя по всему, в рыбном отделе что-то замкнуло, - рассказал один из очевидцев произошедшего.

Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В 05:36 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. Горели металлические павильоны на площади 80 кв.м. Подразделения 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:20, - уточнили в ведомстве.

Отметим, по данным спасателей, в пожаре никто не пострадал. Причина пожара уточняется.

Фото: Волгоград. Красноармейский / t.me