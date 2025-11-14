Общество

Сотни жилых домов на севере Волгограда остались без света и воды

Общество 14.11.2025 15:09
Жители домов, расположенных в поселке Солнечный Краснооктбярьского района, вторые сутки остаются без электричества и воды. Находясьв полном неведении о сроках, когда будет устранена проблема на сетях электроснабжения, волгоградцы вынуждены обзванивать редакции волгоградских СМИ в поисках решения проблемы и поддержки. 

С утра 14 ноября в редакцию ИА «Высота 102» обратилось несколько человек, которые проживают в СНТ «Солнечный», «40 лет Октября» и «Металлург». По словам волгоградцев, свет в домах отключился еще в ночь с 12 на 13 ноября. При этом, как утверждают горожане, им обещали восстановить подачу ресурса к середине четверга. 

– В ночь с 12 на 13 ноября отключили свет. Я сразу же позвонил в ВМЭС, где мне сообщили, что на подстанции произошла авария. Нам пообещали, что к двум часам дня все работы должны быть завершены. Но ни в 2 часа, ни к вечеру свет так и не дали, – рассказал житель СНТ «40 лет Октября» Дмитрий. 

По словам жительницы СНТ «Солнечный» Ольги, без электричества они не могут набрать и воды, поскольку отключились насосы. 

– Сидим второй день на генераторе, отдали кучу денег за покупку бензина и солярки. Приходится экономить заряд на телефонах, поскольку каждый час электричества нам обходится в кругленькую сумму. Еще сутки мы так не протянем, слишком много денег выходит. А других мест проживания у нашей семьи нет, – пожаловалась в редакцию информагентства волгоградка.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментариями в ресурсоснабжающую организацию. В последней заверили, что электричество в ближайшее время вернется потребителям, однако временного отрезка не обозначили. 

По информации «Волгоградэнерго», причиной отключения света в сотнях домов на севере Волгограда стало незаконное подключение к сетям. 

– Локальное технологическое нарушение на сетях филиала «Волгоградэнерго» произошло из-за несанкционированного включения поврежденной абонентской линии неустановленными лицами. На данный момент электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Оставшиеся будут подключены до конца дня, – сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации. 

