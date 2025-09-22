



В Волгоградской области региональное управление ФСБ России заподозрило одного из местных жителей в экстремизме. Мужчина распространял провокационную информацию в комментариях к постам в Telegram.





- Пользователь, используя аккаунт в интернет-мессенджере Telegram, разместил комментарии, выражающие побуждение к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении представителей государственной власти, — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Отметим, в отношении комментатора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России сразу по нескольким эпизодам. Мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Фото и видео: Пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области





