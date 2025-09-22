



22 сентября в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона подвёл промежуточные итоги подготовки соцобъектов и МКД к зиме, а также поручил проработать возможность досрочной подачи тепла потребителям.

- Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области составляет 90%. Погодно-климатические условия текущей осени, запасы ресурсов на территории Волгоградской области позволяют выполнять все подготовительные, организационные и контрольные мероприятия и планово подготовиться к новому отопительному сезону, — подчеркнул руководитель.

Губернатор также обратил внимание, что эта работа производится в тесном взаимодействии региональных и муниципальных властей, а также Ростехнадзора и другими контролирующими структурами.

Одновременно Андрей Бочаров поставил перед коммунальщиками жёсткие сроки. К 15 октября специалисты должны доложить о 100% готовности региона к зиме. Также перед ними были поставлены задачи по пробной подтопке социальных учреждений и подготовке инфраструктуры к возможности досрочного подачи тепла всем категориям потребителей в случае неблагоприятных погодных условий.

Фото: администрация Волгоградской области





