Общество

Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезона

Общество 22.09.2025 11:35
0
22.09.2025 11:35


22 сентября в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона подвёл промежуточные итоги подготовки соцобъектов и МКД к зиме, а также поручил проработать возможность досрочной подачи тепла потребителям.

- Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области составляет 90%. Погодно-климатические условия текущей осени, запасы ресурсов на территории Волгоградской области позволяют выполнять все подготовительные, организационные и контрольные мероприятия и планово подготовиться к новому отопительному сезону, — подчеркнул руководитель.

Губернатор также обратил внимание, что эта работа производится в тесном взаимодействии региональных и муниципальных властей, а также Ростехнадзора и другими контролирующими структурами.

Одновременно Андрей Бочаров поставил перед коммунальщиками жёсткие сроки. К 15 октября специалисты должны доложить о 100% готовности региона к зиме. Также перед ними были поставлены задачи по пробной подтопке социальных учреждений и подготовке инфраструктуры к возможности досрочного подачи тепла всем категориям потребителей в случае неблагоприятных погодных условий.

Фото: администрация Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.09.2025 09:35
Общество 22.09.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 09:33
Общество 22.09.2025 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.09.2025 08:56
Общество 22.09.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 08:46
Общество 22.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 07:39
Общество 22.09.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 07:27
Общество 22.09.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 07:08
Общество 22.09.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 06:43
Общество 22.09.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 06:29
Общество 22.09.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 05:56
Общество 22.09.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2025 05:37
Общество 22.09.2025 05:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 21:15
Общество 21.09.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 20:40
Общество 21.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 20:00
Общество 21.09.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 19:20
Общество 21.09.2025 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальнику полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
11:41
Поджигательница двух авто в Волгограде действовала по указке телефонных мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом маршрутка лишилась кабины после столкновения с тракторомСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом 16-летний водитель кроссовера пострадал в ДТПСмотреть фотографии
10:16
В УКБ №1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиковСмотреть фотографии
09:35
Имя фронтовика присвоили новой школе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцы сняли на видео «крысиные вечеринки» в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
В Волгограде с 22 сентября отменен автобус №2а до АнгарскогоСмотреть фотографии
08:46
В ГД сообщили, какие выплаты повысят волгоградцам в 2026 годуСмотреть фотографии
07:39
Аэрофлот отменил три рейса Волгоград – МоскваСмотреть фотографии
07:27
Три дрона ВСУ ликвидировано силами ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
«Сказали, детей получим только через суд»: под Волгоградом казачья семья жалуется на произвол органов опекиСмотреть фотографии
06:43
Волгоградский парк ЦПКиО появится в известном мультфильмеСмотреть фотографии
06:31
Зрителями «Интервидения» в Москве стали 4 млрд человек по всему мируСмотреть фотографии
06:29
Волгоградцы в октябре получат пенсии досрочноСмотреть фотографии
05:56
План «Ковер» отменен в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:37
Аэропорт Волгограда остается закрытым по решению РосавиацииСмотреть фотографии
22:16
В Волгограде силовики из пяти стран сыграли в футбол на турнире памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
21:15
В МВД пояснили, как отличить письма Госуслуг от фишингаСмотреть фотографии
20:40
Академик РАН спрогнозировал в России пик заболеваемости гриппом в декабреСмотреть фотографии
20:00
«Малыши резвятся, а подростки воруют вещи»: волгоградский биолог показала удивительную жизнь лисицСмотреть фотографии
19:20
«Подлежат утилизации»: власти Волгограда предостерегли горожан от самовольного захоронения питомцевСмотреть фотографии
18:40
Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
 