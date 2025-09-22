В Волгограде с 22 сентября отменен автобус №2а до Ангарского

Компенсационный автобусный маршрут №2а «Школа №36 — Детский центр», который работал с конца мая в связи с проведением работ по реконструкции трамвайной линии на Ангарском, прекращает свою работу с 22 сентября. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в мэрии.

- С 22 сентября увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте №2 «Школа №36 – Детский центр». На данном направлении интервал движения сокращён до 5 минут в часы пик и 7-8 минут в межпиковое время. В связи с этим компенсационный автобусный маршрут «Школа № 36 - Детский центр» прекращает свою работу, - объявили в городской администрации.

Для жителей поселка Ангарский по-прежнему работает маршрутное такси №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо».

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!