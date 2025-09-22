Волгоградцы сняли на видео «крысиные вечеринки» в ЦПКиО





Гости Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Волгограде сняли на видео «крысиные вечеринки» возле местного водоема. Видеоролик с резвящимися и упитанными грызунами появился в социальных сетях, сообщает ИА «Высота 102».





Волгоградцы, увидевшие видеозапись, предположили, что крысы на территории парка могли появиться в связи с работой местного парка с альпаками.

– Вполне вероятно, что эти животные потянулись в ЦПКиО и в связи с наступающими холодами. Здесь есть точки общепита, и это нормальное поведение животных накануне предстоящей зимы, – пишут жители Волгограда.

В ЦПКиО, в свою очередь, заявили, что регулярно борются с грызунами.

– 19 сентября 2025 года в ЦПКиО были проведены очередные дератизационные работы против грызунов. Ловушки и препараты были установлены в недоступных для домашних животных местах. В период сезонной миграции грызунов эта работа традиционно усиливается, и в график проведения дератизационных мероприятий дополнительно включаются внеплановые выезды специалистов. Повторные работы на территории парка согласно плану состоятся уже в начале октября, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе парка.

Здесь также отмечают, что полностью исключить миграцию грызунов с прилегающих территорий невозможно, поскольку парк не имеет сплошного ограждения.

– Планом развития парка предусмотрена установка сплошного ограждения по периметру территории, что сделает проведение дератизационных мероприятий более эффективным, – уточнили в ЦПКиО.

Видео: Тут Волгоград / t.me