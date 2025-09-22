Имя фронтовика присвоили новой школе в Волгоградской области





В Волгоградской области имя участника Великой Отечественной войны Дмитрия Воронина присвоено школе в поселке Отрадное в Михайловке, которая была открыта в 2023 году по нацпроекту «Образование», передает V102.RU.

В школе сообщили, что жители поселка поддержали инициативу главы региона о присвоении в год защитника Отечества имен заслуженных людей новым образовательным учреждениям.





В 2020 году в поселке Отрадное был открыт сквер имени Воронина. Рядом с ним построили и школу.

Дмитрий Иванович Воронин был лейтенантом и командиром разведывательного отряда, участником Великой Отечественной войны. Родился он в 1921 году в селе Арбузовка Алтайского края, там же закончил 6 классов и оттуда же был призван на службу в Красную армию. Его направили в Сталинские войска.

С начала войны двадцатилетнему юноше присвоили звание лейтенанта и сразу же поручили командование отрядом разведчиков. Он не раз был ранен и оказывался в госпиталях Одессы и Сочи, но каждый раз возвращался на фронт. Победа встретила его в Чехословакии.

После войны Дмитрий Иванович некоторое время работал на шахтах Кузбасса, затем вместе с семьёй переехал в поселок Отрадное, стал механизатором, которые тогда очень были нужны.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Дмитрий Иванович Воронин был награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалями. В мирное время ему добавились награды за самоотверженный труд, включая самую высшую — орден Ленина.

